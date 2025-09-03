Logo Auto-Medienportal
Gewerbetreibende kommen günstig an den Mitsubishi Outlander

aum – 3. September 2025

Mitsubishi bietet Gewerbetreibenden den Outlander derzeit zu besonderen Konditionen an. Firmen und Einzelunternehmer können den Plug-in-Hybrid mit serienmäßigem Allradantrieb zu Monatsraten ab 219 Euro netto leasen. Die Laufzeit beträgt 36 Monate bei einer Fahrleistung von 10.000 Kilometern im Jahr und einer Sonderzahlung von 4201 Euro. Zusätzlich bietet Mitsubishi Finanzierungsoptionen mit einem effektiven Jahreszins von 0,99 Prozent an, bei der Gewerbekunden sich flexibel für eine Laufzeit von 24 bis 48 Monaten entscheiden können. (aum)


Mitsubishi Outlander PHEV.

Mitsubishi Outlander PHEV.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Mitsubishi

