ZF Lifetec klappt den Lenkradkranz ein

ZF Lifetec wird auf der IAA Mobility in München (9.–12.9.) ein neuartiges Lenkrad präsentieren, das auf die Veränderungen durch automatisierten Fahrens ausgelegt ist. Der Lenkradkranz kann innerhalb von etwa zwei Sekunden elektrisch nach unten eingeklappt werden. Das soll den Fahrzeugherstellern Möglichkeiten zu neuen Innenraumkonzepten eröffnen und mehr Platz beim automatisierten Fahren schaffen. Das neue Lenkrad von ZF Lifetec lässt sich an kundenspezifische Anforderungen anpassen.

Das Konzept von ZF Lifetec basiert auf einem klassischen Lenkrad mit allen bekannten Bedienelementen inklusive Fahrerairbag im zentralen Bereich. In automatisierten Fahrsituationen oder im Parkmodus kann der Lenkradkranz eingeklappt werden und lässt sich je nach Innenraumgestaltung des Fahrzeugherstellers ins Armaturenbrett zurückführen. Dank der kurzen Einklappzeit sind ausreichend Übergänge zwischen den verschiedenen Fahrmodi sichergestellt. Ein in der Mitte des Lenkrads platziertes Lichtelement zeigt durch Farbwechsel deutlich den aktuellen Modus an. Ein integrierter Schutz verhindert, dass Finger oder Hände beim Einklappen eingeklemmt werden. (aum)



