Aus dem ID 2 All wird der ID Polo

aum – 3. September 2025

Statt Nummern soll es künftig bei Volkswagen in der ID-Familie wieder echte Modellnamen geben. So wird aus der Studie ID 2 All der ID Polo. Der erste vollelektrische Kleinwagen der Marke nach dem Aus des e-Up soll im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Auf der IAA Mobility in München werden in der kommenden Woche noch getarnte Vorserienfahrzeuge des ID Polo und des ID Polo GTI gezeigt. Bereits am Sonntag stellt Volkswagen außerdem den ID Cross Concept vor. Die Studie gibt einen Ausblick auf das für Ende 2026 geplante elektrische Pendant zum T-Cross.

Alle weiteren künftigen E-Modelle sollen ebenfalls „etablierte Namen“ (VW) erhalten. Das soll den Kunden auch eine einfachere Orientierung im Programm aus Verbrennern und Batteriefahrzeugen bieten. (aum)

Weiterführende Links: Volkswagen-Presseseite

Bilder zum Artikel
Videos zum Artikel

