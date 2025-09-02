Zahl der Leser seit Januar verdreifacht

Die Summe der Unique User des Hauptmedium Auto-Medienportal und seiner drei Derivate liegt sogar oberhalb 900.000, einschließlich der englischen Version Car-Newsdesk mit mehr als 70.000 Abrufern. Im Januar dieses Jahres hatten es alle Online-Datenbanken der Autoren-Union Mobilität zusammen auf 275.000 Abrufe gebracht.

Auch beim Portal Car-Editors.Content verlief die Entwicklung stürmisch. Die Zahl der Leser wuchs von 87.000 im Januar auf 156.000 im August. Parallel nahm auch die Zahl der Mitglieder des Portals von 345 zu Anfang des Jahres auf aktuell mehr als 550 zu. Car-Editors.Content bietet ihnen exklusive und eigene Berichte der Autoren des Netzwerks – seit Januar gegen Honorar oder im Abo an. (aum)

