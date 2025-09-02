Stauprognose: Noch immer herrscht dichter Reiseverkehr

Autofahrer müssen auch am kommenden Wochenende (5.–7.9.) erneut mit erheblichen Staus rechnen. Vor allem die Rückreisewelle aus den Sommerferien sorgt für volle Autobahnen: In Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein enden jetzt die Ferien, ebenso in mehreren österreichischen Bundesländern. Gleichzeitig sind viele Späturlauber und Wochenendausflügler unterwegs. Die größte Staugefahr droht nach Einschätzung des ADAC ab Freitagmittag bis -abend, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Dazu behindern mehr als 1200 Baustellen den Verkehr und auch das Sommer-Fahrverbot für Lastwagen an Samstagen ist beendet.

Mit Staus rechnet der ADAC vor allem (beide Richtungen) auf den Fernstraßen zu Nord- und Ostsee sowie auf der

- A 1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Dortmund

- A 3 Passau – Nürnberg – Frankfurt – Köln

- A 5 Basel – Karlsruhe – Heidelberg – Frankfurt

- A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

- A 7 Flensburg – Hamburg und Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg – Hannover – Hamburg

- A 8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe

- A 9 München – Nürnberg – Halle/Leipzig – Berlin

- A 10 Berliner Ring

- A 11 Dreieck Uckermark – Berlin

- A 19 Rostock – Dreieck Wittstock

- A 24 Pritzwalk – Berlin

- A 93 Kufstein – Inntaldreieck

- A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

- A 96 München – Lindau

- A 99 Umfahrung München



Um Ausweichverkehr durch Ortschaften zu verhindern, gelten an Wochenenden bis zum Ende der bayerischen Sommerferien noch Durchfahrtsverbote. Betroffen sind Gemeinden entlang der A 8 München – Salzburg und der A 93 Rosenheim – Kufstein.



Auch im benachbarten Ausland ist der Rückreiseverkehr spürbar. Auf dem Brenner kann die Sanierung der Luegbrücke zu Verkehrsbehinderungen führen und in Tirol gelten ebenfalls Abfahrtssperren auf der Inntalautobahn und Fernpass-Route. Der Mont-Blanc-Tunnel wird saniert, dort ruht zwischen Frankreich und Italien der Verkehr bis Mitte Dezember komplett. (aum)



