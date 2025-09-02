Logo Auto-Medienportal
Suzuki startet ins Elektrozeitalter

aum – 2. September 2025

Suzuki hat mit der Produktion und Auslieferung seines ersten batterieelektrischen Fahrzeugs begonnen: In Indien und im Beisein von Premierminister Narendra Modi liefen im indischen Werk Gujarat die ersten e´Vitara vom Band. Das Fahrzeug soll bereits ab Oktober auch in Deutschland angeboten werden. Käufer haben die Wahl zwischen einer 49 kWh und einer 61 kWh großen Batterie für Reichweiten von bis zu 428 Kilometern. Allradantrieb ist auf Wunsch ebenfalls erhältlich.

Parallel zur Fertigung des e Vitara nahm TDSG – ein Joint Venture von Suzuki, Toshiba Corporation und Denso Corporation – am Standort die Produktion von Lithiumionen-Batterien für starke Hybridfahrzeuge auf. Diese kommen zunächst im Grand Vitara zum Einsatz und sollen künftig auch in weiteren Modellen eingesetzt werden. (aum)

Mehr zum Thema:

Indiens Premierminister Narendra Modi (links) und Suzuki-Präsident Toshihiro Suzuki heißen den ersten e Vitara aus dem Werk Gujarat willkommen.

Indiens Premierminister Narendra Modi (links) und Suzuki-Präsident Toshihiro Suzuki heißen den ersten e Vitara aus dem Werk Gujarat willkommen.

Photo: Suzuki via Autoren-Union Mobilität

