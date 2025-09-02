Honda testet sein erstes Elektromotorrad

Der größte Motoren- und Motorradhersteller der Welt lässt sich mit seinem ersten Elektrokraftrad Zeit. Bislang gibt es lediglich je einen vollelektrischen Roller als Äquivalent zur 125er- und zur Kleinkraftklasse. Nun testet Honda aber auch in Europa noch getarnte Vorserienfahrzeuge des geplanten Naked Bikes mit dem Projektnamen EV Fun. Es geht dabei um Fahr- und Ladeleistungen sowie die Alltagstauglichkeit. Angekündigt ist ein „mittelgroßes“ Motorrad, das auch schnellladefähig sein soll. Ein Konzeptfahrzeug gab es bereits im vergangenen Jahr auf der Mailänder Motorradmesse EICMA zu sehen. (aum)