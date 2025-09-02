Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Honda testet sein erstes Elektromotorrad

aum – 2. September 2025

Der größte Motoren- und Motorradhersteller der Welt lässt sich mit seinem ersten Elektrokraftrad Zeit. Bislang gibt es lediglich je einen vollelektrischen Roller als Äquivalent zur 125er- und zur Kleinkraftklasse. Nun testet Honda aber auch in Europa noch getarnte Vorserienfahrzeuge des geplanten Naked Bikes mit dem Projektnamen EV Fun. Es geht dabei um Fahr- und Ladeleistungen sowie die Alltagstauglichkeit. Angekündigt ist ein „mittelgroßes“ Motorrad, das auch schnellladefähig sein soll. Ein Konzeptfahrzeug gab es bereits im vergangenen Jahr auf der Mailänder Motorradmesse EICMA zu sehen. (aum)

Mehr zum Thema: , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Honda testet in Europa noch getarnte Vorserienfahrzeuge seines ersten Elektromotorrads.

Honda testet in Europa noch getarnte Vorserienfahrzeuge seines ersten Elektromotorrads.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Honda testet in Europa noch getarnte Vorserienfahrzeuge seines ersten Elektromotorrads.

Honda testet in Europa noch getarnte Vorserienfahrzeuge seines ersten Elektromotorrads.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Honda testet in Europa noch getarnte Vorserienfahrzeuge seines ersten Elektromotorrads.

Honda testet in Europa noch getarnte Vorserienfahrzeuge seines ersten Elektromotorrads.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Honda testet in Europa noch getarnte Vorserienfahrzeuge seines ersten Elektromotorrads.

Honda testet in Europa noch getarnte Vorserienfahrzeuge seines ersten Elektromotorrads.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Honda testet in Europa noch getarnte Vorserienfahrzeuge seines ersten Elektromotorrads.

Honda testet in Europa noch getarnte Vorserienfahrzeuge seines ersten Elektromotorrads.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Honda testet in Europa noch getarnte Vorserienfahrzeuge seines ersten Elektromotorrads.

Honda testet in Europa noch getarnte Vorserienfahrzeuge seines ersten Elektromotorrads.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Honda testet in Europa noch getarnte Vorserienfahrzeuge seines ersten Elektromotorrads.

Honda testet in Europa noch getarnte Vorserienfahrzeuge seines ersten Elektromotorrads.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Honda testet in Europa noch getarnte Vorserienfahrzeuge seines ersten Elektromotorrads.

Honda testet in Europa noch getarnte Vorserienfahrzeuge seines ersten Elektromotorrads.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Honda testet in Europa noch getarnte Vorserienfahrzeuge seines ersten Elektromotorrads.

Honda testet in Europa noch getarnte Vorserienfahrzeuge seines ersten Elektromotorrads.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Honda EV Fun Concept.

Honda EV Fun Concept.

Photo: Honda über Autoren-Union Mobilität

Download:

Honda EV Fun Concept.

Honda EV Fun Concept.

Photo: Honda über Autoren-Union Mobilität

Download:

Honda EV Fun Concept.

Honda EV Fun Concept.

Photo: Honda über Autoren-Union Mobilität

Download:

Videos zum Artikel

Footage: Honda arbeitet an seinem ersten Elektromotorrad.

Video: Honda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Rick Hendrick (Mitte) mit dem Honda NSX.
Elektroautos: US-Händler spricht Klartext
Elektroautos an einer Ladestation in Belgien.
Urlaub: Wo das Laden in Europa am besten funktioniert
Wallbox von Eon.
Großes Interesse an bidirektionalem Laden
Der erste Prototyp einer KI-basierten Gestensteuerung mit haptischem Feedback für Motorradgriffe, das von einem Team der TH Köln in Kooperation mit der Brehmergroup entwickelt wird.
Kann man mit dem Motorradgriff nicht noch mehr steuern?
Ein Abarth 500e lädt an einem an einer Säule von Aral pulse.
ADAC: Ad-hoc-Laden ist viel zu teuer

Audio

CUPRA im Kundensport: Leidenschaft und Racing-DNA

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren