Der AvD testet Ganzjahresreifen

Ganzjahres- oder Allwetterreifen werden in gemäßigten Klimaregionen, wie in weiten Teilen Deutschlands, immer beliebter. Sie ersparen Autobesitzern nicht nur den Wechsel im Herbst und zum Frühjahr, sondern sind mittlerweile technologisch auch immer besser geworden. Der Automobilclub von Deutschland (AvD) hat mit dem Testdienstleister Tempotire 27 verschiedene Reifen unter die Lupe genommen. Geprüft wurden die drei Dimensionen (205/45 R17, 205/55 R16 und 235/60 R18).

Sicherheitsrelevante Aspekte wie Bremsverhalten und Handling flossen zu jeweils 30 Prozent in die Bewertung ein. Abrollkomfort und Vorbeifahrgeräusche wurden jeweils mit fünf Prozent gewichtet. Zusätzlich wurden die Kapitelwertungen der Alltagssituationen, also auf nasser und trockener Fahrbahn, höher bewertet (je 40 Prozent) als die Fahrt auf Schnee (20 Prozent).

In der Reifendimension 205/45 R17 wurden neun Produkte an einem Mazda MX-5 getestet. Testsieger mit einer Gesamtwertung von 4,4 Sternen ist der Pirelli Cinturato All Season SF 3. Besonders bei Aquaplaning und beim Bremsverhalten zeigte der Reifen Bestwerte. Als Zweitbester aller Tests auf den unterschiedlichen Straßenverhältnissen folgt der Continental All Season Contact 2. Knapp dahinter liegt der Bridgestone Turanza All Season 6 Enliten (4,3 Sterne).



Der Reifen mit dem insgesamt besten Preis-Leistungs-Verhältnis und mindestens vier Sternen ist der Linglong Grip Master 4S. Es zeigt einmal mehr, dass chinesische Hersteller Qualitätsunterschiede schnell aufholen – nicht nur im Bereich der Automobile, sondern auch bei den Reifen, so der AvD. Die günstigeren Reifen von Milever (All Season Versat MC545) und Tomket (Allyear 3) haben hingegen beim Handling und vor allem beim Bremsverhalten auf nasser Fahrbahn oft nicht gut abgeschnitten und sind daher nicht zu empfehlen.



In der Dimension 205/55 R16 wurden zehn Produkte getestet. Am besten schnitt der Continental All Season Contact 2 ab, der sowohl auf trockenem als auch nassem Untergrund mit 4,5 Sternen aller Prüfkanidaten den Höchstwert einfährt. Auf dem geteilten zweiten Platz landen Bridgestone Turanza All Season 6 Enliten und Pirelli Cinturato All Season SF 3. Auch der Goodyear Vector 4-Seasons Gen-3 und der Vredestein Quatrac konnten durchaus überzeugen und landen beim AvD-Test noch im Bereich „sehr gut“.



Der vergleichsweise günstige Linglong Grip Master 4S kann aufgrund von drei nur durchschnittlichen Ergebnissen bei sicherheitsrelevanten Disziplinen lediglich empfohlen werden. Der Titel des Preis-Leistungs-Siegers geht an den Kleber Quadraxer 3, der mit einer Gesamtbewertung von 4,2 Sternen ein guter Reifen ist. Das ist jedoch beim Markenreifen von Firestone (Multiseason2) und vor allem beim Budgetreifen von Tomket (Allyear 3) nicht mehr gegeben. Beide zeigen beim Handling und vor allem beim Bremsen auf nasser Fahrbahn deutliche Defizite.



Die Reifendimension 235/60 R18 wird vor allem bei SUV- und Elektrofahrzeugen der Mittelklasse verwendet – beim AvD-Test war dies ein Skoda Enyaq (EV). Mit aufgerundeten 4,5 Sternen ist der Pirelli Scorpion All Season SF 3 Testsieger vor dem Continental All Season Contact 2 und dem Goodyear Vector 4-Seasons Gen-3 SUV, die auch mit „sehr gut“ bewertet sind. Vor allem im Bereich des Handlings haben alle drei Höchstwerte erzielt, mit einem exzellenten Bremsverhalten konnte sich Pirelli jedoch knapp behaupten. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet der Maxxis Premitra All Season AP3 SUV. Lediglich der Budgetreifen von Everton (Contral A/S 4 Seasons) kann im Testumfeld aufgrund mehrerer unzureichender Ergebnisse nicht empfohlen werden. (aum)



