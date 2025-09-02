Logo Auto-Medienportal
Diese Autos verlieren am wenigsten an Wert

aum – 1. September 2025

Gemeinsam haben Focus online und Bähr & Fess Forecasts wieder untersucht, welche Autos in vier den besten Restwert haben werden. Mancher Käufer wählt sich danach auch sein Auto aus. Gewertet werden 13 Fahrzeugtypen sowohl nach prozentualem Restwert als auch realem Geldverlust. Der durchschnittliche Wertverlust über alle Pkw-Klassen hinweg beträgt bei einer Jahresfahrleistung von 15.000 Kilometern im ersten Jahr nach der Neuzulassung 24,2 Prozent. In den darauf folgenden Jahren sind es jeweils nur noch rund fünf bis sechs Prozent. Es gibt dabei große Unterschiede zwischen einzelnen Marken und Modellen.

Die Prognose ergab folgende „Restwertriesen“:

+ Kleinstwagen (A-Segment): Toyota Aygo X 1.0 VVT (Restwert nach vier Jahren in Prozent: 50,4 Prozent) und Mitsubishi Space Star 1.2 (realer Geldverlust nach vier Jahren 7280 Euro)
+ Kleinwagen (B-Segment): Mini Cooper C Steptronic (60,4 %) und Dacia Sandero SCE 65 (5904 Euro)
+ Kompaktklasse (C-Segment): Dacia Jogger TCE (54,6 %) und Dacia Jogger Eco-G (8207 Euro)
+ Mittelklasse (D-Segment): Skoda Superb 1.5 TSI mHEV DSG (50,9 % und 20.168 Euro)
+ Obere Mittelklasse (E-Segment): Audi A6 TFSI S-Tronic (50,8 % und 27.318 Euro)
+ Oberklasse (F-Segment): Porsche Panamera (50,3 % und 57.816 Euro)
+ Kleine SUV: Audi Q2 30 TFSI (58,7 %) und Dacia Duster Eco-G (8041 Euro)
+ Mittelgroße SUV: Skoda Kodiaq 1.5 TSI mHEV DSG (58,4 %) und Dacia Bigster Mild Hybrid 140 (10.474 Euro)
+ Große SUV: Mercedes G 450 d 4-Matic (64,5 %) und Mazda CX-80 2.5 E-Skyactiv PHEV AWD
(29.863 Euro)
+ Cabriolets (bis 300 PS): Mini Cooper Cabrio Steptronic (61,3 % und 12.081 Euro)
+ Coupés (bis 300 PS): Mercedes CLE 180 Aut. (54 %) und BMW 218i Steptronic (23.501 Euro)
+ Sportwagen (über 300 PS): Mercedes AMG GT 55 4-Matic+ (59,6 %) und Ford Mustang GT 5.0 V8 (32.370 Euro)
+ Kompakt-Vans: Mercedes B 180 DCT (49,5 %) und BMW 218i Active Tourer Steptronic (19.468 Euro)
+ Elektroautos: Tesla Model Y STD (55,2 %) und Dacia Spring (9672 Euro). (aum)

Bilder zum Artikel
Toyota Aygo X.

Toyota Aygo X.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Mitsubishi Space Star.

Mitsubishi Space Star.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Michael Kirchberger

Mini Cooper C.

Mini Cooper C.

Photo: BMW via Autoren-Union Mobilität

Dacia Sandero.

Dacia Sandero.

Photo: Dacia via Autoren-Union Mobilität

Dacia Jogger Extreme.

Dacia Jogger Extreme.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Renault

Audi A6.

Audi A6.

Photo: Audi via Autoren-Union Mobilität

Skoda Superb.

Skoda Superb.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Skoda

Porsche Panamera.

Porsche Panamera.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Knödler

Audi Q2 35 TFSI.

Audi Q2 35 TFSI.

Photo: Auto-Medienportal.Net/Michael Kirchberger

Dacia Duster.

Dacia Duster.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Dacia

Skoda Kodiaq.

Skoda Kodiaq.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

Dacia Bigster.

Dacia Bigster.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Reinking

Mercedes-Benz G-Klasse.

Mercedes-Benz G-Klasse.

Photo: Auto-Medienportal.Net/Daimler

Mazda CX-80.

Mazda CX-80.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

Mini Cooper Cabrio.

Mini Cooper Cabrio.

Photo: Autoren-Union Mobilität/BMW

Mercedes-Benz CLE.

Mercedes-Benz CLE.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

BMW 2er Coupé.

BMW 2er Coupé.

Photo: Auto-Medienportal.Net/BMW

Mercedes-AMG GT.

Mercedes-AMG GT.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Ford Mustang GT.

Ford Mustang GT.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Ford

Mercedes-Benz B-Klasse.

Mercedes-Benz B-Klasse.

Photo: Auto-Medienportal.Net/Daimler

BMW 2er Active Tourer.

BMW 2er Active Tourer.

Photo: Autoren-Union Mobilität/BMW/Tom Kirkpatrick

Tesla Model Y.

Tesla Model Y.

Photo: Tesla via Autoren-Union Mobilität

Dacia Spring.

Dacia Spring.

Photo: Cetadi Prod/Thomas Cortesi über Autoren-Union Mobilität

