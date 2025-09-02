Diese Autos verlieren am wenigsten an Wert

Gemeinsam haben Focus online und Bähr & Fess Forecasts wieder untersucht, welche Autos in vier den besten Restwert haben werden. Mancher Käufer wählt sich danach auch sein Auto aus. Gewertet werden 13 Fahrzeugtypen sowohl nach prozentualem Restwert als auch realem Geldverlust. Der durchschnittliche Wertverlust über alle Pkw-Klassen hinweg beträgt bei einer Jahresfahrleistung von 15.000 Kilometern im ersten Jahr nach der Neuzulassung 24,2 Prozent. In den darauf folgenden Jahren sind es jeweils nur noch rund fünf bis sechs Prozent. Es gibt dabei große Unterschiede zwischen einzelnen Marken und Modellen.
Die Prognose ergab folgende „Restwertriesen“:
+ Kleinstwagen (A-Segment): Toyota Aygo X 1.0 VVT (Restwert nach vier Jahren in Prozent: 50,4 Prozent) und Mitsubishi Space Star 1.2 (realer Geldverlust nach vier Jahren 7280 Euro)
+ Kleinwagen (B-Segment): Mini Cooper C Steptronic (60,4 %) und Dacia Sandero SCE 65 (5904 Euro)
+ Kompaktklasse (C-Segment): Dacia Jogger TCE (54,6 %) und Dacia Jogger Eco-G (8207 Euro)
+ Mittelklasse (D-Segment): Skoda Superb 1.5 TSI mHEV DSG (50,9 % und 20.168 Euro)
+ Obere Mittelklasse (E-Segment): Audi A6 TFSI S-Tronic (50,8 % und 27.318 Euro)
+ Oberklasse (F-Segment): Porsche Panamera (50,3 % und 57.816 Euro)
+ Kleine SUV: Audi Q2 30 TFSI (58,7 %) und Dacia Duster Eco-G (8041 Euro)
+ Mittelgroße SUV: Skoda Kodiaq 1.5 TSI mHEV DSG (58,4 %) und Dacia Bigster Mild Hybrid 140 (10.474 Euro)
+ Große SUV: Mercedes G 450 d 4-Matic (64,5 %) und Mazda CX-80 2.5 E-Skyactiv PHEV AWD
(29.863 Euro)
+ Cabriolets (bis 300 PS): Mini Cooper Cabrio Steptronic (61,3 % und 12.081 Euro)
+ Coupés (bis 300 PS): Mercedes CLE 180 Aut. (54 %) und BMW 218i Steptronic (23.501 Euro)
+ Sportwagen (über 300 PS): Mercedes AMG GT 55 4-Matic+ (59,6 %) und Ford Mustang GT 5.0 V8 (32.370 Euro)
+ Kompakt-Vans: Mercedes B 180 DCT (49,5 %) und BMW 218i Active Tourer Steptronic (19.468 Euro)
+ Elektroautos: Tesla Model Y STD (55,2 %) und Dacia Spring (9672 Euro). (aum)
