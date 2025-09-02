Smart kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Smart wird zu seinen Wurzeln zurückkehren. Das mittlerweile in China beheimatete Unternehmen hat einen kleinen Zweisitzer für die Stadt angekündigt. Vorgestellt werden soll der Smart #2 Ende nächsten Jahres. Das vollelektrische Fahrzeug des Joint Ventures von Mercedes-Benz und Geely befindet sich momentan in der finalen Design- und Entwicklungsphase. Der #2 ist vor allem für Europa gedacht und soll neue technischen Lösungen in seinem Segment bieten. (aum)