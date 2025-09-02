Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Smart kehrt zu seinen Wurzeln zurück

aum – 2. September 2025

Smart wird zu seinen Wurzeln zurückkehren. Das mittlerweile in China beheimatete Unternehmen hat einen kleinen Zweisitzer für die Stadt angekündigt. Vorgestellt werden soll der Smart #2 Ende nächsten Jahres. Das vollelektrische Fahrzeug des Joint Ventures von Mercedes-Benz und Geely befindet sich momentan in der finalen Design- und Entwicklungsphase. Der #2 ist vor allem für Europa gedacht und soll neue technischen Lösungen in seinem Segment bieten. (aum)

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Mehr gibt es noch nicht zu sehen: Der Smart #2 wirft erst einmal einen Schatten.

Mehr gibt es noch nicht zu sehen: Der Smart #2 wirft erst einmal einen Schatten.

Photo: Smart via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

GAC Aion UT.
UPDATE - IAA Mobility 2025: München lockt mit etlichen Premieren
AvD-Reifentest.
Der AvD testet Ganzjahresreifen
Toyota Aygo X.
Diese Autos verlieren am wenigsten an Wert
Dokumentarfilm „Kraftfahrzeug – Eine deutsche Liebe“.
ARD zeigt „Kraftfahrzeug – Eine deutsche Liebe“
Die Kraftstoffpreise im August 2025.
ADAC: Diesel war im August zu teuer
Maxxis Premitra HP6.
Maxxis stellt zwei neue Reifen vor

Audio

CUPRA im Kundensport: Leidenschaft und Racing-DNA

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren