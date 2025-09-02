Logo Auto-Medienportal
Katrin Adt wird Dacia-Chefin

aum – 1. September 2025

Katrin Adt wechselt von Mercedes zur Renault-Gruppe und wird CEO von Dacia. Sie folgt auf Denis Le Vot, der das Unternehmen verlässt.

Katrin Adt wird auch Mitglied des Führungsteams der Renault Group und berichtet an Fabrice Cambolive, Chief Growth Officer des Konzerns. Sie verfügt über fast 26 Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie und war bislang für Daimler bzw. Mercedes-Benz tätig. Sie war CEO von Mercedes-Benz in Luxemburg, VP Human Resources Development bei Daimler, Smart-Chefin und anschließend CEO von Mercedes-Benz Own Retail Europe. Zuletzt verantwortete Adt mit ihrem juristischen Hintergrund als Vice President die Unternehmensrevision bei Mercedes-Benz. (aum)

