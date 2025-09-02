Logo Auto-Medienportal
Maxxis stellt zwei neue Reifen vor

aum – 1. September 2025

Von Guido Borck

Maxxis ist einer der größten Reifenhersteller der Welt, in Deutschland jedoch bei Endverbrauchern weitgehend unbekannt, obwohl Marken wie BMW, Mini und VW bereits seit gut zehn Jahren die Produkte als Erstausrüstung nutzen. Das 1967 gegründete Unternehmen aus Taiwan, das zur Cheng-Shin-Gruppe zählt, stellt darüber hinaus Reifen für Motorräder, Fahrräder, Quads und Rollstühle her. Mit dem Premitra HP6 und dem Victra Sport 6 kommen gerade zwei neue Pkw-Reifen auf den Markt.

Der Premitra HP6 ist eine Weiterentwicklung der bewährten Premitra-Reifenlinie und für Pkw und SUV der Kleinwagen- und Mittelklasse geeignet. Die neue Laufflächenkonstruktion bietet 15 Prozent mehr Fahrbahnkontakt als die des Vorgängermodells und sorgt somit für besseren Halt sowie eine um elf Prozent gestiegene Lebensdauer, verspricht Maxxis. Der Einsatz nachhaltiger Materialien schont die Umwelt, während die optimierten Profilstrukturen die Geräuschentwicklung beim Premitra HP6 senken und den Fahrkomfort erhöhen.

Zudem konnte der Rollwiderstand um neun Prozent gesenkt werden, was sich insbesondere bei Elektrofahrzeugen positiv auf die Reichweite auswirkt. Die Wasserableitung der Längs- und Querrillen wurde ebenfalls verbessert, um die Gefahr von Aquaplaning zu verringern. Der Premitra HP6 ist in insgesamt 66 Dimensionen von 15 bis 18 Zoll erhältlich.

Der Maxxis Victra Sport 6 ist der Nachfolger des Victra Sport 5. Der Sommerreifen bietet dank einer neuen Gummimischung und verstärkten Nylon-Karkasse laut Hersteller ein verbessertes Handling, eine längere Laufleistung und mehr Fahrkomfort. Der Reifen hat eine um sieben Prozent größere Aufstandsfläche und eine um zehn Prozent längere Lebensdauer. Sein sportliches Profil sorgt für mehr Grip und Sicherheit, insbesondere die seitlichen Querrillen sollen den Bremsweg bei einer Vollbremsung aus 100 km/h um etwa einen Meter verkürzen.
Breite Längs- und Querrillen verbessern die Wasserableitung und den Schutz vor Aquaplaning.

Der Rollwiderstand wurde um bis zu acht Prozent verringert, was besonders Elektrofahrzeugen zugutekommt. Zudem rollt der Reifen leiser ab. Der Victra Sport 6 ist in 62 Dimensionen von 18 bis 22 Zoll erhältlich. Damit eignet er sich gleichermaßen für sportliche Limousinen, leistungsstarke E-Autos sowie performance-orientierte Coupés und SUV. (aum)

Bilder zum Artikel
Maxxis Premitra HP6.

Maxxis Premitra HP6.

Photo: Maxxis via Autoren-Union Mobilität

Maxxis Premitra HP6.

Maxxis Premitra HP6.

Photo: Maxxis via Autoren-Union Mobilität

Maxxis Premitra HP6.

Maxxis Premitra HP6.

Photo: Maxxis via Autoren-Union Mobilität

Maxxis Victra Sport 6.

Maxxis Victra Sport 6.

Photo: Maxxis via Autoren-Union Mobilität

Maxxis Victra Sport 6.

Maxxis Victra Sport 6.

Photo: Maxxis via Autoren-Union Mobilität

Maxxis Victra Sport 6.

Maxxis Victra Sport 6.

Photo: Maxxis via Autoren-Union Mobilität

