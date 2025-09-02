Logo Auto-Medienportal
149 neue Auszubildende bei Opel

aum – 1. September 2025

Bei Opel beginnen heute 149 junge Menschen eine Ausbildung. Am Stammsitz in sind es 100 Berufsanfänger, in Kaiserslautern 30 und zwölf in Eisenach sowie sieben in Bochum. Sie haben sich für verschiedene technische und kaufmännische Berufe sowie eine IT-Ausbildung oder einen dualen Studiengang entschieden.

In Rüsselsheim werden derzeit acht Ausbildungsberufe und vier duale Studiengänge angeboten. Im Jahrgang 2025/2026 kommen zwei neue Angebote hinzu: Kraftfahrzeugmechatroniker/in für Karosserietechnik und ein kooperativer Studiengang zum Bachelor of Engineering – Mechatronik mit industriemechanischer Ausbildung.

Opel wurde erst kürzlich vom F.A.Z. Institut und der Analyse- und Beratungsgesellschaft Service Value als „Ausbildungs-Champion 2025“ ausgezeichnet – sowohl in der klassischen Ausbildung als auch im Bereich duales Studium. Das Unternehmen belegte in beiden Kategorien den Spitzenplatz unter den Automobilherstellern.

Der Bewerbungsprozess für das nächste Ausbildungsjahr bei Opel ist bereits gestartet. (aum)

Opel-Chef Florian Huettl begrüßt am Stammsitz in Rüsselsheim die neuen Asuzubildenden.

