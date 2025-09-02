Digitalpaket bei La Strada und E-Trailer-App bei Trigano

La Strada ändert in allen Reisemobile zur nächsten Saison das Bedienungskonzept. Nicht nur am neuen digitalen Bedienpanel, sondern auch per App kann der Kunde dann Füllstände, Temperatur und Fahrzeugneigung ablesen. Heizung, Kühlschrank, Wasserpumpe, Außenbeleuchtung und 12-Volt-Strom lassen sich auch per Smartphone ein- und ausschalten. Je nach Version geschieht das im Nahbereich um das Fahrzeug oder per Fernabfrage von überall auf der Welt. In der Standardversion lassen sich alle Funktionen am zentralen Bedienungspanel oder mittels Bluetooth innerhalb eines Radius von 10 bis 15 Metern um das Fahrzeug abrufen. In der optionalen Pro-Version geht das ach per Internetverbindung und WLAN-Router aus der Ferne. Zusätzlich ermöglicht die Pro-Version eine GPS-Ortung des Reisemobils, was im Falle eines Diebstahls sehr hilfreich ist.

Digital wird es künftig auch in den neue Caravan-Modellen der Trignao-Marlen Sterckeman und Caravelair. Bei ihnen wir das E-Trailer-System als Option bereits ab Werk eingebaut. Das Starterpaket Plus hat eine digitale Wasserwaage, Batteriespannungsanzeige und GPS-Ortung. Zusätzlich sind die Wohnwagen mit Sensoren für die Gas- und Wasserfüllmengen und den Reifendruck sowie mit einer digitalen Stützlastwaage ausgestattet. All diese Informationen sind bequem auf dem Smartphone in der E-Trailer-App abrufbar. Beim Trigano-Fachhändler lassen sich überdies zusätzliche Sensor-Module nachrüsten. Zur Auswahl stehen derzeit die Temperaturanzeige E-Temperature und die Schließsensoren für Fenster und Dachluken sowie der Bewegungsmelder für den Innenraum. (aum)



