Skoda geht jetzt auch unter die Mountainbiker

aum – 29. August 2025

Skoda engagiert sich schon seit geraumer Zeit im Radsport. Nun unterstützt die Marke als Mobilitätspartner erstmals auch die Mountainbike-Weltmeisterschaften. Sie werden ab morgen bis zum 14. September an sieben Orten im Schweizer Kanton Wallis ausgetragen. Insgesamt werden 27 Titel in verschiedenen Disziplinen vergeben. Es werden rund 100.000 Besucher erwartet. Skoda stellt den Veranstaltern 13 Elektrofahrzeuge zur Verfügung und gestaltet den „Hot Seat“ für den jeweils Führenden der Downhill-Rennen in den Markenfarben. Entlang der Strecken und in den Fanzonen werden außerdem verschiedene Fahrzeugmodelle präsentiert. Im Mittelpunkt stehen Enyaq, Elroq und Kodiaq.

Zuschauer mit Zugang zum Hospitality-Bereich des Autoherstellers können sich auf Outdoor- und Mountainbike-Erlebnisse freuen. Sie können Dachzelte ausprobieren und Testfahrten mit Fahrrädern der tschechischen Marke unternehmen. Skoda wird außerdem auf seiner Plattform WeLoveCycling.com über die WM berichten und dort auch Gewinnspiele mit Preisen für Mountainbike-Fans anbieten.

Neben den MTB-Weltmeisterschaften wird Skoda in diesem Jahr erstmals auch noch die Gravel-WM unterstützen, die im Oktober in der niederländischen Provinz Limburg stattfindet. Die Geschichte des tschechischen Automobilherstellers ist eng mit dem Fahrrad verbunden. Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis zu einer Fahrradfabrik im Jahr 1895 zurück. (aum)

Skoda stellt dem Organisationsteam der UCI Mountainbike-Weltmeisterschaften 13 Elektrofahrzeuge zur Verfügung.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

Video: Skoda via Autoren-Union Mobilität

