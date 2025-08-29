Vorschau: Zwei Exoten, ein Gespräch und Grundsätzliches

Xpeng ist eine der neuen Elektromarken aus China. Kurze Ladezeiten und ein nahezu tastenloses Bedienkonzept geben der Limousine G6 ein Alleinstellungsmerkmal. Was das Fahrzeug sonst noch kann, hat Michael Kirchberger im Praxistest herausgefunden. Obwohl er ein Dauerbrenner im Modellprogramm ist, bleibt er ein Exot auf deutschen Straßen: Dabei ist der Subaru Impreza das einzige Fahrzeug in der Kompaktklasse mit serienmäßigem Allradantrieb. Was ihn sonst noch von den Platzhirschen in seinem Segment unterscheidet, klären wir ebenfalls in einem Praxistest.

Royal Enfield ist einer der ältesten Motorradhersteller überhaupt und nach eigenen Angaben Weltmarktführer im Bereich zwischen 250 und 750 Kubikzentimetern Hubraum. Nun gründet das Unternehmen eine eigene Niederlassung in Deutschland. Wir sprechen mit Country Manager Edgar Kleinbergen über die Hintergründe und Ziele.



Die Deutsche Umwelthilfe wetterte in den vergangenen Tagen gegen Biodiesel. Die Aussagen stießen auf massive Kritik. Wir bringen am Sonntag eine Grundsatzbetrachtung. Und morgen widmen wir uns einer besonderen Beziehung: Es geht um den Rolls-Royce Phantom und seine Verbindung zu Popstars.



