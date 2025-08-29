Tesla Model Y kommt als Performance-Variante

Tesla bietet das zu Jahresbeginn überarbeitete Model Y jetzt auch als „Performance“ mit spezifischer Front- und Heckgestaltung sowie Carbon-Spoiler, roten Bremssätteln und neuen 21-Zoll-Felgen an. Vordersitze mit elektrisch verstellbaren Oberschenkelstützen, ein Armaturenbrett und Türblenden aus Karbonfaser sowie Aluminiumpedale sind besondere Merkmale des Innenraums. Ein komplett neuer 16-Zoll-Touchscreen mit schmaleren Einfassungen und höherer Auflösung enthält fast 80 Prozent mehr Pixel als das 15,4-Zoll-Display anderer Varianten des Model Y.

Der Tesla Model Y Performance leistet 338 kW (460 PS), beschleunigt in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h. Das Fahrwerk wurde dem dynamischen Anspruch angepasst. Der Normverbrauch wird mit 16,2 kWh auf 100 Kilometer angegeben. Das steht für eine Reichweite von 580 Kilometern.



Tesla bietet den Y Performance für 61.990 Euro an. (aum)





