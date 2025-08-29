170 historische Porsche fahren die AvD-Röhrl-Klassik

170 historische Porsche werden in der kommenden Woche bei der AvD-Röhrl-Klassik (4.–6.9.) an den Start gehen. Die Strecken führen jeweils von Bregenz am Bodensee über insgesamt 670 Kilometer entlang der Alpen. Der Automobilclub von Deutschland unterstützt die Veranstaltung seit der Premiere 2022 und ist erstmals auch Namensgeber.

Die Spannbreite der gemeldeten Fahrzeuge reicht von diversen 356ern (der älteste aus dem Jahre 1953) sowie 911ern von 1965 bis 1998. Besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen dürften der Porsche 911 „Rothmans“, das Siegerauto der Rallye Paris-Dakar von 1984, und ein 356B „Polizei“, die in den 1960er Jahren als „weiße Mäuse“ von der Autobahnpolizei eingesetzt wurden.

Angeführt wird die Porsche-Parade vom vierfachen Sieger der Rallye Monte Carlo und zweifachen Rallye-Weltmeister Walter Röhrl. Er wird mit seinem ehemaligen Beifahrer Christian Geistdörfer einen Porsche 911 Clubsport aus dem Werksmuseum fahren. Prominent ist zudem der Schauspieler Hinnerk Schönemann, bekannt aus den Krimis „Nord bei Nordwest“, der bereits zum vierten Mal an der AvD-Röhrl-Klassik teilnimmt und einen Porsche 964 steuern wird.



Der AvD übernimmt die Pannenhilfe rund um die Veranstaltung, ist mit einem Eventanhänger vor Ort in Bregenz und präsentiert ein historisches Pannenhilfsfahrzeug aus dem eigenen Bestand. (aum)

