Deutliche Preissenkung bei Livewire

aum – 28. August 2025

Die Nachfrage nach Elektromotorrädern steigt zwar etwas, bewegt sich in Deutschland aber nach wie vor einem homöopathischen Niveau. Um die Kundschaft zu überzeugen, senkt Can-Am die Preise für seine beiden Modelle Pulse und Origin zum September um 3000 Euro. Nun zieht Livewire nach. Bis Ende Oktober und so lange der Vorrat reicht, wird die S2 mit deutlichem Preisnachlass angeboten. Käufer sparen je nach Modell zwischen rund 6800 Euro und knapp 9200 Euro. Die Livewire S2 Del Mar ist so ab 9999 Euro (bzw. 8599 CHF) zu haben, die Mulholland ab 10.999 (9499 CHF) erhältlich und die Alpinista für 12.099 Euro (10.399 CHF).

Für alle S2-Modelle wird in Kürze auch ein Software-Update verfügbar sein. Es bringt einen Rückwärtsgang und eine aktive Rekuperation über das Vordrehen des Fahrgriffs mit sich, wie es auch Can-Am bei seinen Motorrädern bietet. Zugleich kündigte die von Harley-Davidson gestützte Marke die Expansion in sieben weitere europäische Märkte von Polen bis Portugal und Finnland an. (aum)

Livewire S2 Mulholland.

Livewire S2 Mulholland.

Photo: Livewire via Autoren-Union Mobilität

Livewire S2 Alpinista.

Livewire S2 Alpinista.

Photo: Livewire via Autoren-Union Mobilität

Livewire S2 Del Mar.

Livewire S2 Del Mar.

Photo: Livewire via Autoren-Union Mobilität

