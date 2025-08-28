Gekommen, um zu bleiben

Der chinesische Autokonzern Chery hat eine deutsche Niederlassung gegründet. Die Omoda & Jaecoo Deutschland GmbH, so die Namen der beiden eigenständigen Tochtermarken, hat ihren Sitz in Frankfurt. Geführt wird das Unternehmen von Xin Wu. Er verfügt über umfassende Erfahrung im internationalen Automobilgeschäft und ist mit den europäischen und deutschen Marktbedingungen vertraut. Die ersten Modelle der neuen Player kommen im nächsten Quartal auf den Markt. Auf der IAA in München werden insgesamt fünf Modelle zu sehen sein. (aum)







