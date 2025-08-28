Yangwang fährt Weltrekord

Yangwang hat auf der Teststrecke im niedersächsischen Papenburg ein Ausrufezeichen gesetzt: Der U9 Track Edition der Luxusmarke von BYD hat mit 472,41 km/h einen neuen Geschwindigkeitsweltrekord für Elektrofahrzeuge aufgestellt. Der Supersportwagen besitz vier Motoren mit je 555 kW (754 PS) und kommt auf eine Systemleistung von über 3000 PS. Das Fahrzeug verfügt er über die weltweit erste serienmäßige 1200-Volt-Ultrahochspannungs-Plattform.

Gefahren wurde der Yangwang U9 Track Edition vom deutschen Profirennfahrer Marc Basseng. Er übertraf damit die ebenfalls von ihm mit einem Aspark SP600 aufgestellte vorherige Bestmarke um über 30 km/h. (aum)