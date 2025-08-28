Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Yangwang fährt Weltrekord

aum – 28. August 2025

Yangwang hat auf der Teststrecke im niedersächsischen Papenburg ein Ausrufezeichen gesetzt: Der U9 Track Edition der Luxusmarke von BYD hat mit 472,41 km/h einen neuen Geschwindigkeitsweltrekord für Elektrofahrzeuge aufgestellt. Der Supersportwagen besitz vier Motoren mit je 555 kW (754 PS) und kommt auf eine Systemleistung von über 3000 PS. Das Fahrzeug verfügt er über die weltweit erste serienmäßige 1200-Volt-Ultrahochspannungs-Plattform.

Gefahren wurde der Yangwang U9 Track Edition vom deutschen Profirennfahrer Marc Basseng. Er übertraf damit die ebenfalls von ihm mit einem Aspark SP600 aufgestellte vorherige Bestmarke um über 30 km/h. (aum)

Mehr zum Thema: , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Weltrekord für Elektroautos: Ein Yangwang U9 Track Editon erreichte in Papenburg eine Höchstgeschwindigkeit von 472,41 km/h.

Weltrekord für Elektroautos: Ein Yangwang U9 Track Editon erreichte in Papenburg eine Höchstgeschwindigkeit von 472,41 km/h.

Photo: BYD via Autoren-Union Mobilität

Download:

Weltrekord für Elektroautos: Ein Yangwang U9 Track Editon erreichte in Papenburg eine Höchstgeschwindigkeit von 472,41 km/h.

Weltrekord für Elektroautos: Ein Yangwang U9 Track Editon erreichte in Papenburg eine Höchstgeschwindigkeit von 472,41 km/h.

Photo: BYD via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

BYD-Chefin Stella Lee.
Keiner lädt schneller
BYD liefert bis zu 5000 Fahrzeuge an Finn, darunter auch den neuen Dolphin Surf (von links): Jürgen Lobach, Chief Fleet Officer und Managing Director bei Finn, und Maria Grazia Davino, Senior Vice President Regional Managing Director BYD Europe, sowie BYD-Vertriebschef Patrick Schulz und Paul Nobis, Senior Vice President Fleet Finn.
BYD und Finn kooperieren
Lars Bialkowski.
Lars Bialkowski ist neuer Country Manager von BYD Deutschland
Geplante Europazentrale von BYD in Budapest.
BYD plant Europazentrale in Budapest
BYD (Build Your Dreams).
BYD kennt nur zweistelliges Wachstum

Audio

Autonews vom 27. August 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren