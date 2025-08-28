Public Opening mit Toyotas Kronjuwelen

Das nächste Public Opening in der Fahrzeugsammlung von Toyota am Deutschlandsitz in Köln findet am am Samstag, 6. September, statt. Im Mittelpunkt stehen von 10 bis 14 Uhr die alten Oberklasselimousinen Crown und Century. Zudem zeigt sich ein halbes Jahr vor dem Marktstart der neue Lexus ES als Deutschlandpremiere den Besuchern. Der Toyota Century Geschichte schrieb als Repräsentationskarosse für das japanische Kaiserhaus und erstes japanisches Auto mit V12 Geschichte. Der Modellname des seit 1967 in Handarbeit gefertigten Modells erinnerte seinerzeit an den 100. Geburtstag von Firmengründer Sakichi Toyoda (1867–1930). Mehrere Fahrzeuge sind beim Public Opening zum ersten Toyota Century Meeting angemeldet. Angeboten wird die Chauffeurslimousine auch in dritter Generation ausschließlich in Japan (seit 2023 auch als SUV).

Der Toyota Crown mit der Krone im Logo war der erste Pkw, der ohne jegliche westliche Lizenz oder Einflüsse in Japan entstand. Seine Karriere begann 1957 mit einem Achtungserfolg bei der berühmt-berüchtigten, rund 15.000 Kilometer langen „Round Australia Rallye“. Das passte perfekt für den Sprung nach Nordamerika, wo die zunächst in der oberen Mittelklasse positionierte Limousine im selben Jahr eingeführt wurde. Der Nachfolger präsentierte sich sechs Jahre später schon im Oberklasseformat und kam auch nach Europa. In Deutschland führte Toyota den Crown Super Saloon 2.8i erst 1980 als serienmäßig fast komplett ausgestattetes Sechs-Zylinder-Spitzenmodell ein. Beim Public Opening lädt ein klassischer Crown zur Sitzprobe ein. Aber auch für ein Crown Hardtop-Coupé aus den frühen 1970er Jahren gilt, wie für fast alle ausgestellten Fahrzeuge in Köln: Anfassen und Einsteigen erlaubt!



Wie bei jedem Publikumstag in der Toyota Collection werden auch wieder kostenlose Expertenführungen durch die über 70 Fahrzeuge umfassende Sammlung angeboten. Und auf dem Parkplatz vor der Halle versammeln sich auch am 6. September wieder Toyota- und Lexus-Fans mit ihren Fahrzeugen. (aum)



