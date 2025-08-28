Logo Auto-Medienportal
Der Porsche Macan kann künftig mehr

aum – 28. August 2025

Porsche stattet den vollelektrischen Macan zum Modelljahreswechsel mit neuen Assistenzsystemen und digitalen Features aus. Im Fokus stehen mehr Komfort beim Parken, Laden und Ziehen, neue Entertainmentfunktionen sowie eine noch bessere Bedienung per App und Sprachbefehl.

Ab Herbst erhält der Macan optional das erweiterte Assistenzsystem Surround View mit aktiver Einparkunterstützung. Es wird künftig durch eine „transparente Motorhaube“ für bessere Sicht nach vorn, bis zu fünf abspeichbare Stellplätze und einprogrammierbare Abschnitte für automatisiertes Rückwärtsfahren bis zu 50 Meter ergänzt. Ebenfalls neu ist der an i-Phone, Apple Watch und Android-Geräte koppelbare digitale Fahrzeugschlüssel.

Mit dem Modelljahreswechsel sind außerdem Spiele von Gameloft und Obscure Interactive über das Porsche App Center verfügbar und können per Touchscreen oder Bluetooth-Controller gesteuert werden. Air Console bringt eine große Auswahl an Familienspielen und Gaming-Klassikern ins Fahrzeug, die sich über das Smartphone bedienen lassen. Das optionale Beifahrerdisplay erlaubt die parallele Nutzung von Anwendungen auch während der Fahrt, ohne den Fahrer abzulenken. Porsche integriert zudem KI in die Sprachsteuerung für eine optimierte Mensch-Maschine-Kommunikation.

Auch die Individualisierungsmöglichkeiten werden ausgebaut. Dazu gehören neue Optionen für Einstiegsleisten und LED-Türprojektoren. Auch der Charging Planner wurde optimiert: Kunden können nun bei der Routenplanung einzelne Ladestationen und -anbieter priorisieren oder gezielt ausschließen.

Die maximale Anhängelast wächst für alle Allrad-Macan um 500 Kilogramm auf nun 2500 Kilogramm. Je nach Markt kann diese Erhöhung auch für bereits ausgelieferte Fahrzeuge nachträglich eingetragen werden. (aum)

Bilder zum Artikel
Der Porsche Macan erhält zum Modelljahr 2026 mehr digitale Funktionen.

Porsche erweitert zum Modelljahr 2026 das Entertainmentangebot im Macan.

