Alpine hat einen neuen Deutschland-Chef

Amaury Marzloff (49) wird zum 1. September neuer Direktor von Alpine Deutschland. Er folgt auf Max Müller, der bereits zum 1. Juli neue Aufgaben bei Renault Deutschland übernommen hat.

Amaury Marzloff kommt von der österreichischen Niederlassung der RCI Banque, die er seit 2021 als Geschäftsführer geleitet hat. Er ist französischer und deutscher Staatsbürger und bringt fast 25 Jahre Erfahrung im Marketing und Vertrieb von Mobilize Financial Services mit, für die er seit 2003 unter anderem in Deutschland, Frankreich und in den Niederlanden in verschiedenen Rollen tätig war. In seiner neuen Funktion als Direktor Alpine Brand Deutschland berichtet Amaury Marzloff an Marco Magnanini, Alpine Commercial Director in der Pariser Konzernzentrale, sowie an Renault-Deutschlandchef Florian Kraft.