Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Mahle startet Produktion von E-Kompressoren in den USA

aum – 27. August 2025

Mahle beginnt in den USA mit der Produktion von E-Kompressoren. Im Werk Morristown im Bundesstaat Tennessee, wo der Konzern seit 1978 Stahlkolben herstellt, werden dafür etwa 50 neue Mitarbeiter eingestellt. E-Kompressoren sind ein wichtiger Bestandteil des Thermomanagements in Elektrofahrzeugen und entscheidend für die Lebensdauer der Batterie, die Ladegeschwindigkeit und die Reichweite.

Mahle betreibt 15 Standorte in den USA. Der Hauptsitz für Nordamerika befindet sich in Farmington Hills, Michigan. Das Unternehmen hat in den Vereinigten Staaten fast 5000 Mitarbeiter und plant seine Aktivitäten dort in den kommenden Jahren auszuweiten. (aum)

Weiterführende Links: Mahle-Presseseite

Mehr zum Thema: , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
E-Kompressor von Mahle.

E-Kompressor von Mahle.

Photo: Mahle via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mahle-Werk Morrostown in den USA.

Mahle-Werk Morrostown in den USA.

Photo: Mahle via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Pedelec-Nabenmotor X30 von Mahle.
Intelligenter E-Bike-Motor von Mahle
Autoverladung im Nissan-Werk in Sunderland.
ZDK: Verbraucher tragen die Last des Zollstreits
Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK).
US-Zölle: ZDK befürchtet steigende Kosten
Produktion im BMW-Werk Spartanburg in den USA.
Die Kfz-Branche warnt vor den Folgen von Gegenzöllen
Global Training Center von Mahle in Stuttgart.
Mahle schult Werkstattmitarbeiter in einem neuen Trainingszentrum

Audio

Autonews vom 27. August 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren