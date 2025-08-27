Mahle startet Produktion von E-Kompressoren in den USA

Mahle beginnt in den USA mit der Produktion von E-Kompressoren. Im Werk Morristown im Bundesstaat Tennessee, wo der Konzern seit 1978 Stahlkolben herstellt, werden dafür etwa 50 neue Mitarbeiter eingestellt. E-Kompressoren sind ein wichtiger Bestandteil des Thermomanagements in Elektrofahrzeugen und entscheidend für die Lebensdauer der Batterie, die Ladegeschwindigkeit und die Reichweite.

Mahle betreibt 15 Standorte in den USA. Der Hauptsitz für Nordamerika befindet sich in Farmington Hills, Michigan. Das Unternehmen hat in den Vereinigten Staaten fast 5000 Mitarbeiter und plant seine Aktivitäten dort in den kommenden Jahren auszuweiten. (aum)

