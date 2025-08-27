Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Der DTM-Fahrplan steht

aum – 27. August 2025

Das Deutsche Tourenwagen-Masters (DTM) startet vor spektakulärer Bergkulisse in die Saison 2026: Erstmals finden die beiden Auftaktrennen in Österreich statt. Austragungsort ist vom 24. bis 26. April der Red Bull Ring. Insgesamt umfasst der Rennkalender acht Veranstaltungen.

Nach dem Saisonstart vor dem Alpenpanorama geht es an die Küste: Vom 22. bis 24. Mai findet das zweite Rennwochenende auf dem Circuit Zandvoort an der Nordseeküste in den Niederlanden statt. In Deutschland gastiert die DTM dann erstmals vom 19. bis 21. Juni mit zwei Rennen auf dem Lausitzring.

Am ersten Juli-Wochenende geht es auf den Nürnberger Norisring. Der Stadtkurs zählt seit Jahrzehnten als zuschauerstärkste Veranstaltung zu den Höhepunkten im DTM-Kalender. Zur besten Ferienzeit gastiert die Serie im Juli in der Motorsport-Arena Oschersleben (24.–26.7.) bevor der Nürburgring (14.–16.8.) die heiße Phase im Titelkampf einläutet. Nach den beiden Rennen auf dem Sachsenring (11.–13.9.) steht einen Monat später das Finale in Hockenheim (9.–11.10.) an. (aum)

Weiterführende Links: Motorsport Arena Oschersleben

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Die DTM vor voller Kulisse in der Motorsport-Arena Oschersleben (2025).

Die DTM vor voller Kulisse in der Motorsport-Arena Oschersleben (2025).

Photo: Markus Toppmöller via Autoren-Union Mobilität

Download:

Die DTM zu Gast in der Motorsport-Arena Oschersleben: Pitwalk.

Die DTM zu Gast in der Motorsport-Arena Oschersleben: Pitwalk.

Photo: Alexander Trienitz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

DTM-Rennen in der Motorsport-Arena Oschersleben.
Die DTM startet in Oschersleben in die neue Saison
Erneuerung der Starterboxen in Oschersleben.
Motorsport Arena Oschersleben ist bereit für das Event des Jahres
DTM-Auftakt 2025 in Oschersleben: Ayhancan Güven vom Team Manthey siegte im Rennen am Sonntag im Porsche 911 GT3 R.
47.000 Zuschauer feiern den DTM-Auftakt
DTM-Saisonauftakt 2024 in der Motorsport-Arena Oschersleben.
Die DTM startet in die Saison
DTM-Testtag in der Motorsport-Arena in Oschersleben.
DTM-Vorbereitung: Einer blieb unter einer Minute und 22 Sekunden

Audio

Autonews vom 27. August 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren