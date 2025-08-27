Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Nissan nutzt als erster Autohersteller das Kaltgasspritzverfahren

aum – 27. August 2025

Als erster Automobilhersteller weltweit setzt Nissan in seinen Motoren Ventilsitze ein, die mit Kaltgasspritztechnologie gefertigt wurden. Es handelt sich um den neuen 1,5-Liter-e-Power-Antrieb, der im britischen Sunderland in den Qashqai eingebaut wird.

Bei konventionellen Verbrennungsmotoren ist die Form des Einlasskanals durch die Notwendigkeit von eingepressten, gesinterten Ventilsitzen eingeschränkt. Dadurch lassen sich die Kanäle zu den Brennkammern nicht optimal auslegen, um eine ideale Wirbelströmung zu erreichen. Mit der Entwicklung eines neuen Ventilsitzes im Kaltgasspritzverfahren haben die Ingenieure von Nissan diese Problematik gelöst. Hier wird die Beschichtung direkt auf die Zylinderkopfoberfläche aufgebracht, so dass kein separater Ventilsitz mehr erforderlich ist und eine optimierte Geometrie der Einlasskanäle möglich ist. Aufgrund seiner höheren Wärmeleitfähigkeit bietet das Verfahren zudem eine verbesserte Kühlleistung im Bereich der Ventile.

Zur Fertigung des neuen Ventilsitzes werden unterschiedliche Metallpulver mit Überschallgeschwindigkeit auf die Oberfläche des Zylinderkopfs gesprüht, der aus einer Aluminiumlegierung besteht. Dadurch entsteht eine robuste und langlebige Beschichtung, die stark haftet, ohne das Grundmaterial zu schmelzen. Das Kaltgastechnik arbeitet unterhalb der Schmelzpunkte der verwendeten Materialien und ermöglicht so die Verbindung unterschiedlicher Metalle ohne Aufschmelzen. Dadurch wird die Entstehung übermäßiger intermetallischer Verbindungen und Mikroporen verhindert, die bei herkömmlichen Schmelzschweißverfahren häufig auftreten. (aum)

Weiterführende Links: Nissan-Presseseite

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Als weltweit erster Automobilhersteller setzt Nissan in seinen Motoren Ventilsitze ein, die mit Kaltgasspritztechnologie gefertigt wurden.

Als weltweit erster Automobilhersteller setzt Nissan in seinen Motoren Ventilsitze ein, die mit Kaltgasspritztechnologie gefertigt wurden.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Als erster Automobilhersteller weltweit setzt Nissan in seinen Motoren Ventilsitze ein, die mit Kaltgasspritztechnologie gefertigt wurden.

Als erster Automobilhersteller weltweit setzt Nissan in seinen Motoren Ventilsitze ein, die mit Kaltgasspritztechnologie gefertigt wurden.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Nissan.
Nissan will ab 2028 eigene Feststoffbatterien verwenden
„Nissan Charge“-App.
Nissan Charge an über einer Million Ladepunkten
Formel-E-Rennwagen von Nissan beim Rennen in Berlin.
Oliver Rowland gewinnt im Nissan vorzeitig die Formel E
Visualisierung des bionischen Lüfters von Mahle mit einer Eule.
Mahle und Nissan für Markenführung ausgezeichnet
Renault Twingo E-Tech Electric.
Renault Group stützt Sanierungsfall Nissan

Audio

Autonews vom 27. August 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren