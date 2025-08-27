Kraftstoff wird wieder teurer

Nach Wochen des Abwärtstrends sind die Kraftstoffpreise erstmals wieder gestiegen. Der ADAC hat für einen Liter Super E10 einen Durchschnittspreis von 1,658 Euro ermittelt. Das sind 0,8 Cent mehr als vor einer Woche. Diesel verteuerte sich um 1,3 Cent auf im Mittel 1,572 Euro. Damit schrumpfte auch der Abstand zwischen beiden Sorten trotz rund 20 Cent Unterschied beim Steuersatz wieder.

Wesentlicher Grund für den Anstieg der Kraftstoffpreise ist der wieder etwas höher notierende Ölpreis. Der Eurokurs zeigt sich im Vergleich zum US-Dollar wie in den letzten Wochen stabil und kaum verändert.



Während der Preis für Benzin nach Meinung des ADAC derzeit auf einem angemessenen Niveau liegt, wird der Dieselpreis nach wie vor als zu hoch eingeschätzt. Das gilt bereits seit Mitte Juni. (aum)



