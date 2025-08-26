Mazda bereitet 740 Mitarbeiter auf das neue Modell vor

Mazda hat insgesamt 740 Mitarbeiter seiner deutschen Händlerbetriebe mit Schulungen auf den Marktstart des vollelektrischen Mittelklassemodells 6e vorbereitet. An den acht Terminen in Stockstadt am Rhein wurden 96 Workshops absolviert und auf 32 Testfahrten insgesamt über 1700 Kilometer zurückgelegt. Das neue Modell kommt im September auf den Markt und kostet in der Basisversion mit bis zu 479 Kilometern Reichweite 44.900 Euro. Als Long Range mit größerer Batterie sind es gut 70 Kilometer mehr. (aum)