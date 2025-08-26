Stauprognose: Viele Urlauber sind auf der Heimreise

Der ADAC rechnet am letzten Augustwochenende 29.–31.8.) mit zahlreichen und langen Staus auf den Heimreisespuren aus den Urlaubsregionen. Aber auch in Richtung Süden rechnet der ADAC mit sehr lebhaftem Reiseverkehr zu rechnen, denn in Bayern und Baden-Württemberg sind immer noch Sommerferien. In Hamburg, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, in der Mitte der Niederlande sowie in drei österreichischen Bundesländern enden die Ferien dagegen, so dass besonders in Süddeutschland mit hoher Staugefahr zu rechnen ist.

Besonders belastet sein dürften nach Einschätzung des Automobilclubs folgende Strecken (jeweils beide Richtungen):

- die Fernstraßen Richtung Küste

- A 1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Dortmund

- A 3 Passau – Nürnberg – Frankfurt – Köln

- A 5 Basel – Karlsruhe – Heidelberg – Hattenbacher Dreieck

- A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

- A 7 Flensburg – Hamburg und Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg – Kassel

- A 8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe

- A 9 München – Nürnberg – Halle/Leipzig – Berlin

- A 10 Berliner Ring

- A 11 Dreieck Uckermark – Berlin

- A 19 Rostock – Dreieck Wittstock

- A 24 Pritzwalk – Berlin

- A 61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

- A 93 Inntaldreieck – Kufstein

- A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

- A 99 Umfahrung München



Auch im benachbarten Ausland besteht Staugefahr. Besonders betroffen sind die Routen im Süden nach Deutschland und Österreich. Zu den Problemstrecken zählen unter anderem die Tauern-, Inntal-, Rheintal-, Pyhrn-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route sowie die Fernstraßen zu den Küsten von Italien, Kroatien und Frankreich. Gleiches gilt für die Hauptverbindungen aus Polen, Tschechien, den Niederlanden und Nordeuropa.



An mehreren deutschen Grenzen kommt es weiterhin zu stichprobenartigen Kontrollen, insbesondere an der Grenze zu Österreich, aber auch zu Polen, Tschechien, Frankreich und der Schweiz. Auch auf polnischer Seite wird kontrolliert, wenn auch unterschiedlich intensiv. Mit Wartezeiten ist vor allem an den Übergängen A 4 Ludwigsdorf (Görlitz), A 11 Pomellen (Stettin), A 12 Frankfurt (Oder) und A 15 Forst zu rechnen. (aum)



