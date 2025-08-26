Der Peugeot 308 zeigt mehr Gesicht

Sein Gesicht wird künftig aus der Menge herausstechen. Peugeot hat beim Facelift des 308 nicht nur das markentypische Drei-Krallen-Design der Scheinwerfer und Rückleuchten weiterentwickelt, sondern wird zwischen Kühlergrill und Motorhaube künftig noch mit 16 zusätzlichen vertikalen Lichtstreifen erstrahlen. Zudem wird das Logo (ab GT) beleuchtet. Mit der geänderten Frontpartie bekommt das Kompaktmodell außerdem Air Curtains am vorderen Kotflügel und luftwiderstandsoptimierte Felgen.

Limousine und Kombi werden in den Motorisierungen Hybrid 145, Plug-in-Hybrid 195, als Diesel Blue HDI 130 und als E-308 erhältlich sein. Bei der Elektroversion steigt durch den areodynamischen Feinschliff die Normreichweite um rund 30 auf 450 Kilometer. Der Plug-in-Hybrid hat im reinen Elektrobetrieb dank etwas größerer Batterie einen Aktionsradius von rund 85 Kilometern, etwa 20 Kilometer mehr als bisher.



Das digitale Kombiinstrument erhält neue 3-D-Grafiken. Fünf so genannte i-Toggles-Felder unter dem zentralen Touchscreen können individuell mit Funktionen wie Klimaanlage, Telefon, Radio oder Navigation nach Hause belegt werden.



Die neue Modellgeneration wird zum Jahreswechsel auf den Markt kommen. Der E-308 wird auch Funktionen wie „Vehicle-to-Load“ und voraussichtlich ab Mai auch „Plug & Charge“ bieten. (aum)

