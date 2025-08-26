AvD-Niederbayern-Rallye mit 80 Fahrzeugen

80 Teams aus dem In- und Ausland werden am Samstag (30.8.) an der AvD-Niederbayern-Rallye teilnehmen. Der Start erfolgt um 12 Uhr in Außernzell. Die 117 Kilometer lange Ausfahrt enthält sechs Wertungsprüfungen auf knapp 70 Kilometern. BMW und Opel sind mit insgesamt 28 gemeldeten historischen Fahrzeugen die am stärksten vertretenen Automarken. Aber beispielsweise auch ein Skoda Fabia R5 und Peugeot 208 Rally4 werden unterwegs sein. Mit der Zieldurchfahrt der ersten Fahrzeuge wird gegen 16.30 Uhr gerechnet. (aum)