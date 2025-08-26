TMD Friction reduziert CO2-Emissionen um 46 Prozent

TMD Friction hat seinen Nachhaltigkeitsreport für das Jahr 2024 vorgelegt. In dem Bericht gibt der Bremsenhersteller bekannt, dass die CO2-Emissionen in den Sektoren 1 und 2 im Vergleich zum Basisjahr 2021 um 46 Prozent gesenkt werden konnten. Erzielt wurde die Einsparung durch ein Maßnahmenbündel in allen Betriebsbereichen– von umweltfreundlicherer Energie und effizienteren Prozessen bis hin zu verbessertem Abfallmanagement und Produktentwicklung.

Sektor 1 umfasst direkte Emissionen aus Quellen, die das Unternehmen besitzt oder kontrolliert, wie etwa Kraftstoff, der in Firmenfahrzeugen oder Fabrikkesseln verbrannt wird. Sektor 2 umfasst indirekte Emissionen aus zugekauftem Strom, Wärme oder Kälte, die das Unternehmen nutzt, aber nicht selbst erzeugt.



Im Jahr 2024 bezog TMD Friction 52 Prozent Ökostrom und kam damit seinem Ziel näher, bis 2030 vollständig erneuerbare Energie zu nutzen. Das Unternehmen konnte außerdem seinen Energieverbrauch um drei Prozent senken. Bereits übertroffen wurde das Ziel hinsichtlich der Entfernung flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) aus den Produkten. Im vergangenen Jahr wurde eine Reduzierung um 31 Prozent erreicht. Das ursprüngliche Ziel bis 2040 sah eine Minderung um 20 Prozent vor. Für 2025 soll plangemäß die anfallende Abfallmenge um 20 Prozent verringert werden, bis 2030 um 50 Prozent und bis 2040 schließlich um 70 Prozent. (aum/av)



