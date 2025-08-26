Logo Auto-Medienportal
Das ultimative ATV bekommt noch mehr

aum – 26. August 2025

Can-Am hat seinem ultimativen ATV Outlander 6x6 für das neue Modelljahr noch einmal mehr mitgegeben. Die Leistung des ein Liter großen V2 von Rotax steigt beim Backcountry 1000 R von 80 PS (59 kW) auf 101 PS (74 kW) und das Drehmoment auf 94 Newtonmeter. Das CVT-Getriebe erhielt eine Überarbeitung. Auf den 14-Zoll-Felgen sind nun mächtige 30-Zoll-Reifen (vorher 26 Zoll) aufgezogen. Auch die neu gebogenen Doppel-Dreieckslenker und die Gas-Stoßdämpfer von Showa sorgen für nochmals mehr Bodenfreiheit. Sie beträgt nun 33 Zentimeter. Die Backcountry-Konstellation wird auch für die Outlander 6x6 700 und 6x6 850 erhältlich sein.

Zudem führt Can-Am ebenfalls im Frühjahr beim Outlander XT-P und Max Limited als erster Hersteller ein semiaktives Fahrwerk in einem ATV ein. Die Elektronik passt die Federung und Dämpfung innerhalb von 0,017 Sekunden an den Untergrund und die Geschwindigkeit an. Das Smart-Shox-System bietet die vier Einstellungen Normal, Sport und Arbeit. Beim Outlander kommt noch der Fahrmodus „Comfort 2-up“ für den Zwei-Personen-Betrieb hinzu. (aum)

Bilder zum Artikel
Can-Am Outlander 6x6 Backcountry 1000 R.

Can-Am Outlander 6x6 Backcountry 1000 R.

Photo: BRP via Autoren-Union Mobilität

Download:

Can-Am Outlander 6x6 Backcountry 1000 R.

Can-Am Outlander 6x6 Backcountry 1000 R.

Photo: BRP via Autoren-Union Mobilität

Download:

Can-Am Outlander 6x6 Backcountry 1000 R.

Can-Am Outlander 6x6 Backcountry 1000 R.

Photo: BRP via Autoren-Union Mobilität

Download:

Can-Am Outlander 6x6 Backcountry 1000 R.

Can-Am Outlander 6x6 Backcountry 1000 R.

Photo: BRP via Autoren-Union Mobilität

Download:

Can-Am Outlander 6x6 Backcountry 1000 R.

Can-Am Outlander 6x6 Backcountry 1000 R.

Photo: BRP via Autoren-Union Mobilität

Download:

Can-Am Outlander XT-P.

Can-Am Outlander XT-P.

Photo: BRP via Autoren-Union Mobilität

Download:

Can-Am Outlander XT-P.

Can-Am Outlander XT-P.

Photo: BRP via Autoren-Union Mobilität

Download:

Can-Am Outlander XT-P.

Can-Am Outlander XT-P.

Photo: BRP via Autoren-Union Mobilität

Download:

Can-Am Outlander XT-P.

Can-Am Outlander XT-P.

Photo: BRP via Autoren-Union Mobilität

Download:

