Louis blickt und blinkt mit Gazzini

Louis erweitert das Sortiment seiner Marke Gazzini für Motorradanbauteile. Mit den Modellen Pescara, Unione, Cagliari, Perugia und Capri sowie Cisano werden sechs neue, unterschiedlich gestylte Lenkerendenspiegel angeboten. Sie bestehen aus gefrästem Aluminium und sind zu Preisen ab 49,99 Euro erhältlich. Das Portfolio erweitern außerdem die beiden LED-Blinker Fabio und Lucio ab 39,99 Euro sowie die 3-in-1-Lösung Lorenzo mit integriertem Rück- und Bremslicht für zehn Euro mehr. (aum)



