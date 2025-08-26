Logo Auto-Medienportal
Louis blickt und blinkt mit Gazzini

aum – 26. August 2025

Louis erweitert das Sortiment seiner Marke Gazzini für Motorradanbauteile. Mit den Modellen Pescara, Unione, Cagliari, Perugia und Capri sowie Cisano werden sechs neue, unterschiedlich gestylte Lenkerendenspiegel angeboten. Sie bestehen aus gefrästem Aluminium und sind zu Preisen ab 49,99 Euro erhältlich. Das Portfolio erweitern außerdem die beiden LED-Blinker Fabio und Lucio ab 39,99 Euro sowie die 3-in-1-Lösung Lorenzo mit integriertem Rück- und Bremslicht für zehn Euro mehr. (aum)


Bilder zum Artikel
Lenkerendenspiegel der Louis-Marke Gazzini.

Lenkerendenspiegel der Louis-Marke Gazzini.

Photo: Louis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Lenkerendenspiegel Cisano der Louis-Marke Gazzini, wahlweise auch mit Carbonrückseite (rechts).

Lenkerendenspiegel Cisano der Louis-Marke Gazzini, wahlweise auch mit Carbonrückseite (rechts).

Photo: Louis via Autoren-Union Mobilität

Download:

LED-Blinker Fabio, Lorenzo 3-in-1 und Lucio der Louis-Marke Gazzini (von links).

LED-Blinker Fabio, Lorenzo 3-in-1 und Lucio der Louis-Marke Gazzini (von links).

Photo: Louis via Autoren-Union Mobilität

Download:

