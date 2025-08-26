Elektro-Lkw lädt mit über 1,1 Megawatt

Im Rahmen eines vom Schweizerischen Bundesamt für Energie (BFE) unterstützten Demonstrationsprojekts hat ein Elektro-Lkw mit über einem Megawatt Spitzenleistung seine Batterien laden können. Es handelte sich um einen Prototyp der Designwerk Technologies AG auf Basis eines Volvo. Im Vorfeld wurden interne Testreihen vorgenommen, um die Ladekommunikation, Steuergeräte und Leistungselektronik optimal aufeinander abzustimmen. Zum Abschluss wurde die Ladeleistung schrittweise erhöht, bis eine Spitzenleistung von 1140 Kilowatt erzielt wurde – acht Prozent mehr als die ursprünglich Zielvorgabe von 1050 Kilowatt. Marktüblich sind aktuell 350 Kilowatt.

Beim vollständigen Ladevorgang des Volvo mit einer Batteriekapazität von 1000 Kilowattstunden wurden die Akkus in 42 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen. Dabei flossen 625 Kilowattstunden Energie, bei einer durchschnittlichen Ladeleistung von 906 Kilowatt und der bislang höchsten Dauerleistung. Damit kann ein 40-Tonner-Elektro-Lkw eine Strecke von mehr als 500 Kilometern bewältigen. In den ersten fünf Minuten wurden bereits 81 Kilowattstunden geladen – das wäre genug, um einen größeren Elektro-Pkw vollständig aufzuladen.



Das Megawatt-Ladesystem von Designwerk – die Volvo Group ist seit vier Jahren an dem Unternehmen beteiligt – ist als Containerlösung konzipiert und kann überschüssige Energie in integrierten Batteriepuffern zwischenspeichern. So lässt sich lokal erzeugter Solarstrom auch dann nutzen, wenn keine direkte Sonneneinstrahlung vorhanden ist. Zudem wird das Stromnetz von Leistungsspitzen entlastet und der Ausbau der Netzanschlüsse entfällt. Neben neuen Speichern können auch Second-Life-Batterien aus ausgemusterten E-Lastwagen eingesetzt werden. (aum)



