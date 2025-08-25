Günstiges Leasing für Kias neue Großraum-Stromer

Kia bietet bis Ende September günstige Leasing-Konditionen für seine neuen Großraum-Stromer PV5 Passenger und PV5 Cargo, deren Auslieferungen im November starten. So kann der Elektro-Kleinbus bereits ab 249 Euro pro Monat geleast werden. Die Rate gilt für die Standardbatterie (51,5 kWh) in der Basisversion Essential bei 48 Monaten Laufzeit, 5000 Kilometern pro Jahr und einer Sonderzahlung von 5053,27 Euro. Ohne Sonderzahlung kann die Transporter-Variante, die sich an gewerbliche Kunden richtet, mit gleicher Konfiguration und Laufzeit ab einer Monatsrate von 319 Euro netto (inkl. MwSt. 379,61 Euro) geleast werden.

Beide Varianten sind jeweils knapp 4,70 Meter lang, frontgetrieben und mit zwei Batteriegrößen (51,5 bzw. 71,2 kWh) sowie in drei Ausstattungslinien erhältlich. Zur Serie gehören unter anderem ein Navigationssystem, die Online-Dienste Kia Connect, LED-Scheinwerfer, Smart-Key, Klimaautomatik und Rückfahrkamera sowie viele Assistenten, vom adaptiven Tempomat bis zum Autobahnassistenten. Laut der jetzt abgeschlossenen ECE-Homologation, dem offiziellen Zulassungsverfahren für neue Fahrzeugtypen in Europa, soll eine Akkuladung beim EV5 Passenger für bis zu 412 Kilometer, beim PV5 Cargo für bis zu 416 Kilometer (jeweils mit großer Batterie) reichen. (aum)

