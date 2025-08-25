Logo Auto-Medienportal
Audi Q3: Neuauflage startet ab 44.600 Euro

aum – 25. August 2025

Mit ingesamt mehr als zwei Millionen verkauften Fahrzeugen ist der Audi Q3 einer der Bestseller im Ingolstädter Modellportfolio. Im Oktober rollt die dritte Generation des Kompakt-SUV, einen Monat später die zweite der Coupé-Variante Sportback zum Händler. Neben einer breiterem Singleframe-Front und digitalen Matrix-LED-Scheinwerfern finden sich im Cockpit beider Modelle erstmalig zwei neue Lenkstockhebel. Der rechte dient als Gangwahlhebel, der linke als Bedienelement für Lichtfunktionen und Scheibenwischer. Der Kofferraum des Q3 fasst jetzt 488 Liter, bei umgelegter Sitzbank wächst er auf bis zu 1386 Liter (Q3 Sportback 1289 Liter). Die Anhängelast beträgt bis zu 2100 Kilogramm.

Das Motorenprogramm startet mit einem 1.5 TFSI Vierzylinder-Benziner mit Mild-Hybrid-Technologie und 150 PS (110 kW) Leistung. Auch ein gleich starker 2.0 TDI-Diesel ist verfügbar. Die Plug-in-Hybrid-Modelle kommen auf eine Systemleistung von 200 kW (272 PS) und können ihre 25,7-kWh-Batterie (19,7 kWh netto) nun auch mit bis zu 50 kW schnellladen. Die elektrische Reichweite des Q3 SUV e-hybrid soll laut WLTP-Zyklus bis zu 119 Kilometer betragen.

Der Audi Q3 ist ab sofort bestellbar. Die Preise beginnen ab 44.600 Euro, die Sportback-Variante kostet mindestens 46.450 Euro. (aum)

Bilder zum Artikel
