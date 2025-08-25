Professor Grifka, Walther Röhrl und der Sitz im Eurofighter

Das „Sitzen im Fahrzeug“ bildet den Schwerpunkt des ersten Veranstaltungstages des Symposiums, das am 18. und 19. September 2025 in den Räumen der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Regensburg stattfindet. Dabei geht es um den Sitz im Pkw ebenso wie um die richtige Position im Rennauto und im Eurofighter. Rallye-Legende Walter Röhrl wird dabei über den „Arbeitsplatz Rallye-Fahrzeug“ sprechen, seine Fahr- und Sitzweise mit Videos veranschaulichen und so zeigen, wie Sitzanforderungen im Ralleysport umgesetzt werden.

Mit der E-Mobilität ändern sich die Sitzkonzepte. Dieser Veränderungsprozess wird sich mit dem automatisierten Fahren verstärken, wenn die aktive Fahrarbeit in den Hintergrund tritt. Das Ziel des Symposiums ist, wissenschaftliche Erkenntnisse und innovative Ansätze rund um gesundheitsförderndes Sitzen heute und in der Zukunft zu vermitteln. Namhafte Referenten wie der Design-Professor Johann Tomforde beleuchten das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln: von der Medizin über die Ergonomie bis hin zur technischen Gestaltung von Sitzsystemen. Zwei Fahrzeugstudien zeigen Beispiele für moderne Sitzkonzepte.



Der zweite Tag widmet sich dem Sitzen im Büro und aus gegebenem Anlass auch im Homeoffice. Das Symposium findet statt unter der Federführung von Professor Joachim Grifka, der fast ein Vierteljahrhundert Lehrstuhlinhaber für Orthopädie und Direktor der Orthopädischen Klinik für die Universität Regensburg war und heute Leiter der Forschungsstelle Orthopädie und Ergonomie in der Fakultät Maschinenbau der Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Regensburg ist. Weitere Informationen: https://gesundes-sitzen.rcbe.de/ (aum)



