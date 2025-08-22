Benzin & Koffein für Petrolheads

Unter dem Motto „Benzin & Koffein“ lädt das Erwin Hymer Museum jeden letzten Sonntag im Monat von 11 bis 14 Uhr auf ihr Gelände ins oberschwäbischen Bad Waldsee ein. Ob Oldtimer, Youngtimer, Tuning-Fahrzeuge, klassische Sportwagen oder moderne Performance-Karossen – ohne Baujahrbegrenzung und markenoffen für alles, was auf Rädern rollt, treffen sich dort bis Ende Oktober Petrolheads zum Plausch. Vor Ort gibt‘s einen limitierten „Benzin & Koffein“-Kaffeebecher inklusive Flatrate für alle Saisontermine. Ein Foodtruck sorgt für das leibliche Wohl. Nächster Termin: Sonntag, 31. August 2025. (aum)