20 Jahre VW California Beach

Volkwagen Nutzfahrzeuge (VWN) feiert 20 Jahre California Beach. Der Crossover aus Multivan und California kam erstmals 2005 auf den Markt – zunächst unter der Bezeichnung Multivan Beach, seit 2007 wird er als California Beach angeboten. Als Bus für den Alltag und Camper fürs Reisen ist heute die mittlerweile dritte Generation in drei Versionen im Handel. Zum Jubiläum der Reisemobil-Ikone stellt VWN auf dem Caravan-Salon (29.08 bis 07.09.2025) in Düsseldorf das Sondermodell „Beach Camper Energy“ mit einem Preisvorteil von bis zu 4600 Euro vor und startet damit zugleich den Vorverkauf.

Das neue Modell basiert auf dem California Beach Camper, ist aber umfangreicher ausgestattet. Dazu zählen eine Markise (auf Beifahrerseite montiert, Markisenschienen auf beiden Fahrzeugseiten), die Camper-Standheizung inklusive Fernbedienung (plus Frontscheibenenteisung), eine 3-Zonen-Klimaanlage, ein Verdunkelungssystem mit Rollos und Thermomatten, den „Travel Assist“ (assistierte Quer- und Längsführung) sowie ein Parkpaket mit Parklenkassistent, Einparkhilfe im Front- und Heckbereich und Rückfahrkamera.



Zur „Energy“-Version gehört außerdem ab Werk ein Lichtpaket mit Fernlichtassistent, dynamischer Leuchtweitenregulierung, Regensensor, Schlechtwetterlicht inklusive Abbiegelicht und automatisch abblendendem Innenspiegel sowie die ebenfalls automatische Tagfahrlichtschaltung. Gleichfalls Serie sind der proaktive Insassenschutz, die Sitzheizung vorn und das beheizbare Multifunktions-Lederlenkrad mit Schaltwippen. Außen setzen schwarze 17-Zoll-Leichtmetallräder mit glanzgedrehten Oberflächen den „Beach Camper Energy“.



Ebenfalls als Sondermodell „Energy“ werden auf dem Caravan-Salon die California-Versionen „Coast“ und „Ocean“ debütieren. Darüber hinaus wird VW Nutzfahrzeuge mit seinem kompletten Reisemobil-Programm inklusive der neuen Grand California Modelle und des Caddy California in Düsseldorf präsent sein. (aum)

