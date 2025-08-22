Vorschau: Ausblick auf die IAA Mobility und chinesische Neuzugänge

Die in zweieinhalb Wochen in München stattfindende IAA Mobility in München ist offenbar besser als ihr Ruf: Die Zahl der ausstellenden Automobilhersteller nimmt zu, und der eine oder andere bringt auch eine echte Premiere oder Aufsehen erregende Studie mit. Mit GAC zeigt sich außerdem ein weiterer Anbieter aus China. Wir geben einen ersten Überblick über die Neuheiten.

Ein weiterer chinesischen Neuzugang auf dem deutschen Markt ist Chery, den Walther Wuttke in der kommenden Woche vorstellt. Der Mehrmarken-Konzern ist chinesischer Exportmeister und beginnt nach der IAA auch in Deutschland. Bisher ist das Unternehmen unter anderem in Spanien, Italien und Großbritannien vertreten und nimmt nun mit den beiden Marken Jaecoo und Omoda den hiesigen Markt ins Visier.



Dort stellt VW die Neuauflage eines seiner Bestseller-Modelle vor. Der T-Roc kommt komplett überarbeitet und mit Hybridantrieb. Das Cabrio ist hingegen gestrichen. Auch Peugeot legt beim E-308 nach. Mit der Modellpflege erhält das elektrische Kompaktmodell mehr Leistung bei gesteigertem Komfort.



Vom Kia EV6 GT hat sich Michael Kirchberger bei einem Praxistest beeindrucken lassen. Der Elektrosportler lädt dank 800-Volt-Technik in Windeseile und beschleunigt noch eine Spur zügiger. In 3,5 Sekunden geht’s von 0 auf 100. Absolute Hochspannung. Ähnlich flott war auch unser Autor Frank Wald mit dem 440 kW starken Polestar 4 unterwegs. Aufsehenerregender am großen Elektro-Coupé ist allerdings der Verzicht auf die Heckscheibe. Die Sicht nach hinten erledigt eine Kamera, die ihr Bild auf den Innenspiegel projiziert. Sehr gewöhnungsbedürftig.



Wie gewohnt versorgen wir Sie darüber hinaus tagesaktuell mit weiteren Meldungen aus der Auto- und Motorradwelt sowie der Verkehrspolitik. (aum)

