Managementwechsel bei der Toyota Kreditbank

aum – 22. August 2025

Die Toyota Kreditbank GmbH (TKG) richtet ihre Führungsstruktur neu aus. Andreas Roterberg (57), bislang zuständig für den Finanz- und Risikobereich der TKG, verlässt nach fünf Jahren die deutsche Organisation und wechselt als CFO & Managing Director Back Office zu Toyota Financial Services Österreich. Die Verantwortung für den vakanten Bereich übernimmt künftig der stellvertretende Geschäftsführer Holger Jeromin (60).

Axel Nordieker (55), Vice President Operations der Region Europa und Afrika und Managing Director der Toyota Kreditbank GmbH, ist künftig zusätzlich für die Bereiche Kreditentscheidung und Operations zuständig. Unterstützt wird er dabei von Pierre-Yves Beaufils (51), der zum Senior Director Kredit und Operations ernannt wird. Die Veränderungen treten zum 1. September in Kraft. (aum)

Weiterführende Links: Toyota-Mediaseite

Bilder zum Artikel
Andreas Roterberg (li.o.), Holger Jeromin (re.o.), Axel Nordieker (li.u.) und Pierre-Yves Beaufils (re.u.).

Andreas Roterberg (li.o.), Holger Jeromin (re.o.), Axel Nordieker (li.u.) und Pierre-Yves Beaufils (re.u.).

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

