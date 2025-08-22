Managementwechsel bei der Toyota Kreditbank

Die Toyota Kreditbank GmbH (TKG) richtet ihre Führungsstruktur neu aus. Andreas Roterberg (57), bislang zuständig für den Finanz- und Risikobereich der TKG, verlässt nach fünf Jahren die deutsche Organisation und wechselt als CFO & Managing Director Back Office zu Toyota Financial Services Österreich. Die Verantwortung für den vakanten Bereich übernimmt künftig der stellvertretende Geschäftsführer Holger Jeromin (60).

Axel Nordieker (55), Vice President Operations der Region Europa und Afrika und Managing Director der Toyota Kreditbank GmbH, ist künftig zusätzlich für die Bereiche Kreditentscheidung und Operations zuständig. Unterstützt wird er dabei von Pierre-Yves Beaufils (51), der zum Senior Director Kredit und Operations ernannt wird. Die Veränderungen treten zum 1. September in Kraft. (aum)

