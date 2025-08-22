Caravan Salon 2025: Stellantis präsentiert fünf Modelle

Stellantis Pro One beteiligt sich mit der Präsentation von insgesamt fünf Modellen am Caravan Salon 2025 in Düsseldorf (29. August bis 7. September). Bei den Transporter-Spezialisten von Citroën, Peugeot und Fiat Professional stehen die Kastenwagen und zwei Triebköpfe im Rampenlicht. Außerdem werden die elektrischen Leichtfahrzeuge Citroën Ami Buggy und Fiat Topolino Dolcevita als Mobilitätsalternative am Urlaubsort in Szene gesetzt.

Citroën zeigt den Jumpy Kastenwagen mit zwei manuellen Schiebetüren. Der 2.0 BlueHDi Motor leistet 144 PS (106 kW) und ist mit einem manuellen Sechsgang-Schaltgetriebe kombiniert. Peugeot präsentiert den Boxer Kastenwagen mit 140 PS (103 kW) starkem 2.2 BlueHDi Motor und Achtgang-Automatikgetriebe.



Der Fiat Ducato zählt seit mehr als 40 Jahren zu den erfolgreichsten Modellen im Markt für Freizeitfahrzeuge. Auf dem Caravan Salon stellt Fiat Professional zwei Triebköpfe als „Back2Back-Montage“ aus. Sie werden von 2,2-Liter-Multijet-Turbodieseln mit 180 PS (132 kW) angetrieben, die mit einer Achtgang-Wandlerautomatik kombiniert sind. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von maximal 4,4 Tonnen eignen sich die Triebköpfe für umfangreiche Campingaufbauten.



Neben den großen Camper-Basisfahrzeugen bewerben Citroën und Fiat auch ihre kleinsten Modelle Ami Buggy und Topolino Dolcevita als elektrische Mobilitätsalternative für Camper vor Ort. Die Leichtfahrzeuge müssen allerdings auf einem Pkw-Anhänger transportiert werden. Mit einer Reichweite von bis zu 75 Kilometern eignen sie sich für Besorgungen oder Ausflüge zu zweit. Die Elektromotoren leisten 6 kW (8,2 PS), die 7 kWh Batterie kann in vier Stunden an einer Haushaltssteckdose aufgeladen werden. Mit einer technisch bedingten Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h können Ami Buggy und Topolino Dolcevita auch von Jugendlichen ab 15 Jahren mit dem Führerschein der Klasse AM gefahren werden – was die Urlaubsgestaltung insbesondere für Familien flexibler machen könnte. (aum)

