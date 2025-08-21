ZF zeigt neue Trailer-Technologien

Auf der Nutzfahrzeug-Messe NUFAM (25.-28. September) in Karlsruhe präsentiert ZF seine neuesten Technologien für Trailerhersteller und Flotten. Schwerpunkte sind dabei Dekarbonisierung, Sicherheit und digitale Systeme. Die Innovationen sollen neben der Emissionsreduktion dazu beitragen, den Straßengüterverkehr effizienter, sicherer und digitaler zu gestalten. Über den Messezeitraum hinweg veranstaltet ZF außerdem auf seinem Messestand (Halle 1, Stand 125) Diskussionsrunden mit Herstellern und Flottenkunden zu aktuellen Themen im Trailerbereich.

Zu den ZF-Exponaten gehören unter anderem der e-Trailer Trail Trax, der die hauseigene 210 kW starke elektrische Antriebsachse Ax-Trax 2 zusammen mit dem Anhänger-EBS und einer Batterie-Systembox integriert. Auf diese Weise wird ein verbrennungsmotorisch angetriebener Lkw zu einem Hybridfahrzeug mit einer CO2-Reduktionen von bis zu 16 Prozent und ein Plug-in-Truck erhöht seine Reichweite. Führende Trailerhersteller wie Kässbohrer und Krone haben die Technologie bereits gezeigt.



Auch das intelligente elektronische Bremssystem iEBS, das sich für alle Arten von Trailern eignet, steigert die Sicherheit und Effizienz, indem es ABS- und EBS-Systeme kombiniert und neue Funktionalitäten ermöglicht. Das System ist in unterschiedlichen Konfigurationen verfügbar, für konventionelle und Luftfederungssysteme in Basic-, Standard- und Premium-Ausführungen.



Und schließlich hat die ZF-Division CVS mit dem Software-Update-Management Programm (SUMS) eine neue Digitallösung auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um ein umfassendes Toolkit, das für Trailerhersteller entwickelt wurde, um die internationalen Standards für Software-Updates in der Automobilindustrie zu erfüllen und einzuhalten. (aum)

