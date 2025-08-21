Kia startet Elektrofahrzeug-Produktion in Europa

Im Kia-Werk Zilina in der Slowakei ist die Produktion des neuen EV4 angelaufen. Der kompakte Schrägheck-Stromer, speziell für europäische Kunden entwickelt, ist auch das erste in Europa produzierte vollelektrische Modell der Marke und rollt ausschließlich bei Kia Slovakia vom Band.

Der im Februar vorgestellte Crossover mit niedriger Motorhaube, lang gestreckter Silhouette und abfallender Heckscheibe soll breiten Kundenkreisen den Wechsel zur E-Mobilität erleichtern. Er basiert wie die Markenbrüder auf der Elektroplattform E-GMP (Electric Global Modular Platform) und wird mit zwei Batterievarianten angeboten (58,3 bzw. 81,4 kWh), die eine Reichweite von bis zu 625 Kilometern ermöglichen sollen.



In dem slowakischen Kia-Werk, das rund 3700 Menschen beschäftigt, werden auch Modelle wie der XCeed und Sportage hergestellt – inklusive Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Varianten. Im Zuge der Modernisierung mit einem Investitionsvolumen von 108 Millionen Euro wurden die Produktionslinien mit neuen Technologien ausgestattet. Die Jahreskapazität der Anlage liegt bei 350.000 Fahrzeugen und 540.000 Motoren. Bislang sind in Zilina mehr als fünf Millionen Fahrzeuge vom Band gelaufen, rund 11 Prozent der weltweiten Kia-Produktion. (aum)

