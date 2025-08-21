Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Kia startet Elektrofahrzeug-Produktion in Europa

aum – 21. August 2025

Im Kia-Werk Zilina in der Slowakei ist die Produktion des neuen EV4 angelaufen. Der kompakte Schrägheck-Stromer, speziell für europäische Kunden entwickelt, ist auch das erste in Europa produzierte vollelektrische Modell der Marke und rollt ausschließlich bei Kia Slovakia vom Band.

Der im Februar vorgestellte Crossover mit niedriger Motorhaube, lang gestreckter Silhouette und abfallender Heckscheibe soll breiten Kundenkreisen den Wechsel zur E-Mobilität erleichtern. Er basiert wie die Markenbrüder auf der Elektroplattform E-GMP (Electric Global Modular Platform) und wird mit zwei Batterievarianten angeboten (58,3 bzw. 81,4 kWh), die eine Reichweite von bis zu 625 Kilometern ermöglichen sollen.

In dem slowakischen Kia-Werk, das rund 3700 Menschen beschäftigt, werden auch Modelle wie der XCeed und Sportage hergestellt – inklusive Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Varianten. Im Zuge der Modernisierung mit einem Investitionsvolumen von 108 Millionen Euro wurden die Produktionslinien mit neuen Technologien ausgestattet. Die Jahreskapazität der Anlage liegt bei 350.000 Fahrzeugen und 540.000 Motoren. Bislang sind in Zilina mehr als fünf Millionen Fahrzeuge vom Band gelaufen, rund 11 Prozent der weltweiten Kia-Produktion. (aum)

Weiterführende Links: Kia-Presseseite

Mehr zum Thema: , , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Kia startet Produktion des EV4 im slowakischen Werk in Zilina.

Kia startet Produktion des EV4 im slowakischen Werk in Zilina.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Download:

Kia startet Produktion des EV4 im slowakischen Werk in Zilina.

Kia startet Produktion des EV4 im slowakischen Werk in Zilina.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Download:

Kia startet Produktion des EV4 im slowakischen Werk in Zilina.

Kia startet Produktion des EV4 im slowakischen Werk in Zilina.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Download:

Kia EV 4.

Kia EV 4.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Download:

Kia EV 4.

Kia EV 4.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Download:

Kia EV 4.

Kia EV 4.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Land Rover-Produktion in Nitra.
Startschuss für die Produktion des Land Rover Defender
Nissan Qashqai-Produktion in Sunderland.
Nissan Qashqai: Bestseller made in Britain
Produktion des Skoda Scala in Mladá Boleslav.
Skoda startet Fertigung des neuen Modelljahrgangs
Produktionsstart für den neuen Toyota C-HR.
Toyota startet Produktion des C-HR
Der erste Fiat 600e.
Fiat beginnt mit der Produktion des 600e

Audio

Autonews vom 20. August 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren