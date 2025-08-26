IAA Mobility 2025: München lockt mit etlichen Premieren

Die IAA Mobility in München (Publikumstage: 9.–14.9.) ist offenbar besser als ihr Ruf: Die Zahl der ausstellenden Automobilhersteller nimmt zu, und der eine oder andere bringt auch eine echte Premiere oder eine Aufsehen erregende Studie mit.

Cupra macht mit dem Showcar Tindaya auf sich aufmerksam. Es trägt den Namen eines Vulkanbergs auf Fuerteventura. Sein kupferfarbenes Gestein spiegelt das Markenzeichen von Cupra und die Texturen des Designs wider. Die Guangzhou Automobile Group (GAC) stellt sich mit dem SUV Aion V und dem Kompaktwagen Aion UT, beides Elektrofahrzeuge, ebenfalls erstmals dem europäischen Publikum vor, und Genesis bringt als Europapremiere den überarbeiteten GV60 mit nach München. Hyundai bringt ebenfalls ein Concept Car nach München.



Leapmotor hat als Weltpremiere den B05 angekündigt, und Lucid feiert auf der IAA die Markteinführung seines SUV Gravity. Mercedes-Benz schickt ebenfalls als Weltpremiere den GLC mit EQ-Technologie nach München und Mini zwei John-Cooper-Works-Showcars. Opel wird das brachiale Concept Car Corsa GSE Vision Gran Turismo vorstellen. Die beiden Elektromotoren liefern 588 kW (800 PS) und sollen die Kleinwagen-Studie in zwei Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen. Zumindest im Computerspiel Gran Turismo 7 sollte das gelingen, denn dort wird der Rennwagen seinen (virtuellen) Einstand geben.



Die Chery-Marken Omoda und Jaecoo zeigen sich mit gleich fünf Elektro- und Plug-in-Hybridmodellen mit den Nummern 5, 7 und 9 (Omoda) sowie nochmals 5 und 7 (Jaecoo).



Volkswagen wird ein Kompakt-SUV im Format des T-Cross für seine kleine Electric Urban Car Family vorstellen. Es soll im nächsten Jahr in Produktion gehen. (aum)