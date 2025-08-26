Logo Auto-Medienportal
IAA Mobility 2025: München lockt mit etlichen Premieren

aum – 26. August 2025

Die IAA Mobility in München (Publikumstage: 9.–14.9.) ist offenbar besser als ihr Ruf: Die Zahl der ausstellenden Automobilhersteller nimmt zu, und der eine oder andere bringt auch eine echte Premiere oder eine Aufsehen erregende Studie mit.

Cupra macht mit dem Showcar Tindaya auf sich aufmerksam. Es trägt den Namen eines Vulkanbergs auf Fuerteventura. Sein kupferfarbenes Gestein spiegelt das Markenzeichen von Cupra und die Texturen des Designs wider. Die Guangzhou Automobile Group (GAC) stellt sich mit dem SUV Aion V und dem Kompaktwagen Aion UT, beides Elektrofahrzeuge, ebenfalls erstmals dem europäischen Publikum vor, und Genesis bringt als Europapremiere den überarbeiteten GV60 mit nach München. Hyundai bringt ebenfalls ein Concept Car nach München.

Leapmotor hat als Weltpremiere den B05 angekündigt, und Lucid feiert auf der IAA die Markteinführung seines SUV Gravity. Mercedes-Benz schickt ebenfalls als Weltpremiere den GLC mit EQ-Technologie nach München und Mini zwei John-Cooper-Works-Showcars. Opel wird das brachiale Concept Car Corsa GSE Vision Gran Turismo vorstellen. Die beiden Elektromotoren liefern 588 kW (800 PS) und sollen die Kleinwagen-Studie in zwei Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen. Zumindest im Computerspiel Gran Turismo 7 sollte das gelingen, denn dort wird der Rennwagen seinen (virtuellen) Einstand geben.

Die Chery-Marken Omoda und Jaecoo zeigen sich mit gleich fünf Elektro- und Plug-in-Hybridmodellen mit den Nummern 5, 7 und 9 (Omoda) sowie nochmals 5 und 7 (Jaecoo).

Volkswagen wird ein Kompakt-SUV im Format des T-Cross für seine kleine Electric Urban Car Family vorstellen. Es soll im nächsten Jahr in Produktion gehen. (aum)

Bilder zum Artikel
GAC Aion UT.

GAC Aion UT.

Photo: GAC via Autoren-Union Mobilität

Download:

Showcar Cupra Tindaya.

Showcar Cupra Tindaya.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

GAC Aion V.

GAC Aion V.

Photo: GAC via Autoren-Union Mobilität

Download:

Genesis GV60 (MY 2026).

Genesis GV60 (MY 2026).

Photo: Genesis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Neue Mercedes-Front für den elektrischen GLC.

Neue Mercedes-Front für den elektrischen GLC.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Der Mini Open Space am Max-Joseph-Platz bei der IAA Mobility 2025 in München (Visualisierung).

Der Mini Open Space am Max-Joseph-Platz bei der IAA Mobility 2025 in München (Visualisierung).

Photo: BMW via Autoren-Union Mobilität

Download:

Lucid Gravity.

Lucid Gravity.

Photo: Lucid via Autoren-Union Mobilität

Download:

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Download:

Omoda E 5.

Omoda E 5.

Photo: Autoren-Union Mobilität

Download:

Omoda 7.

Omoda 7.

Photo: Chery via Autoren-Union Mobilität

Download:

Jaecoo 5.

Jaecoo 5.

Photo: Chery via Autoren-Union Mobilität

Download:

Jaecoo 7.

Jaecoo 7.

Photo: Chery via Autoren-Union Mobilität

Download:

Omoda 9.

Omoda 9.

Photo: Chery via Autoren-Union Mobilität

Download:

Volkswagen präsentiert sich auf der IAA Mobility in München im Open Space (Visualisierung).

Volkswagen präsentiert sich auf der IAA Mobility in München im Open Space (Visualisierung).

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

Download:

Videos zum Artikel

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo.

Video: Opel via Autoren-Union Mobilität

Download:

Cupra wird auf der IAA Mobility in München das Showcar Tindaya vorstellen.

Video: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

