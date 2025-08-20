Ein Opel für die Konsole

Dieser Opel wird – wenigstens in der aktuellen Form – nicht auf die Straße rollen. Der Corsa GSE Vision Gran Turismo wird auf der IAA in München zwar im Scheinwerferlicht stehen, doch wirklich „fahren“ dürfen das Modell zunächst von Herbst an nur die Nutzer des Rennsimulators Gran Turismo 7. Die Zusammenarbeit mit dem Konsolenproduzent hat bereits im vergangenen Jahr begonnen. Doch das stärkste Modell der GSE-Baureihe, wobei das „E“ in diesem Fall nicht nur für Elektrisch, sondern auch für Euphorie steht, ist mehr als eine Fingerübung der Kreativ-Abteilung in Rüsselsheim.

588 kW (800 PS), aufgeteilt auf zwei Elektromotoren befördern den Corsa mit der längsten Typenbezeichnung in der Geschichte des Modells zum Ferrari- und Porsche-Jäger. Gerade zwei Sekunden vergehen, bis Tempo 100 km/h, und die Höchstgeschwindigkeit ist bei 320 km/h erreicht. Dank der Boost-Funktion lässt sich die Leistung vier Sekunden lang um weitere 59 kW (80 PS) steigern. Danach muss sich der Pilot oder die Pilotin 80 Sekunden lang gedulden, bis die zusätzliche Leistung wieder bereitsteht. Über die mögliche Reichweite machen die Opel-Verantwortlichen keine Angaben.



Die beiden Elektromotoren werden von einer 82 kWh großen Batterie mit Energie versorgt, und trotz diesem großen Speicher bringt das Konzeptfahrzeug gerade einmal 1170 Kilogramm auf die Waage. Um diesen Wert zu erreichen, setzten die Entwickler besonders leichte Materialien ein. Als Basis nutzten die Ingenieure in Rüsselsheim die Stellantis-Plattform STLA Small. Vom „zivilen“ Corsa übernahmen sie den Grundriss, den sie den neuen Aufgaben anpassten.



Der Fahrer sucht vergeblich nach den üblichen Bildschirmen samt Menüs und Untermenüs. Alle wichtigen Informationen werden stattdessen über ein Head-up-Display vermittelt. Der potenzielle Pilot sitzt in einem leichten Alcantara-Sportsitz mit Sechs-Punkt-Gurt und zusammen mit dem Überrollkäfig vermittelt die Studie echtes Rennsportfeeling. Zahlreiche Sensoren dienen der Sicherheit und warnen den Piloten zum Beispiel, wenn sich ein anderes Fahrzeug im toten Winkel nähert. Dann leuchten die illuminierten Stoffe an der Armaturentafel und den Türeinsätzen auf. Diese Rüsselsheimer Eigenentwicklung könnte in Zukunft auch in die Serienfahrzeuge übernommen werden.



Obwohl der Corsa GSE Vision Gran Turismo in dieser Form nie in Serie gebaut werden wird, nehmen einige Designlösungen künftige Elemente bei den Produktionsmodellen vorweg. Dazu gehört zum Beispiel die neugestaltete Vizor-Front, die bei dem Konzeptfahrzeug subtiler gestaltet ist als bei den Serienmodellen. „Der Corsa GSE Vision Gran Turismo zeigt nicht nur, was auf einer Kleinwagenplattform möglich ist, er gibt auch einen klaren Ausblick auf die Zukunft“, blickt Opel-CEO Florian Huettl nach vorne. (aum)