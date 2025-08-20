Jaguar Land Rover setzt auf Sonnenenergie

Jaguar Land Rover hat am Stammsitz in Gaydon einen neuen Solarpark in Betrieb genommen, der mit einer Fläche von 26 Hektar – vergleichbar mit bis zu 36 Fußballfeldern – bis zu 31 Prozent des dortigen Energiebedarfs deckt. Die 18‑Megawatt‑Anlage ist das erste von drei geplanten Photovoltaik‑Projekten des Unternehmens in Großbritannien zur Senkung des CO2-Ausstoßes in der Produktion. Ergänzend wurden in Gaydon Biodiversitätsmaßnahmen umgesetzt: Unter und zwischen den Solarmodulen wachsen künftig heimische Wildblumen, zudem werden Hecken mit vogel‑ und insektenfreundlichen Arten neu angelegt. Ziel ist ein Biodiversitätsgewinn von über 50 Porzent, weit über den vorgeschriebenen Standards.

Parallel entsteht am Electric Propulsion Manufacturing Centre (EPMC) in Wolverhampton die größte Photovoltaikanlage auf einem Automobil‑Werksdach im Vereinigten Königreich. Über 18.000 Solarmodule liefern dort künftig jährlich rund 9512 MWh Strom und decken somit fast 40 Prozent des Strombedarfs am Standort – vergleichbar mit der Versorgung von über 3500 Haushalten. Produziert werden im Werk elektrische Antriebe und Batterien.



In China erfolgte bereits im Mai 2025 am Joint‑Venture‑Werk CJLR eine Erweiterung um 20 MW. Damit wird inzwischen mehr als die Hälfte des monatlichen Energieverbrauchs durch eigene Solarenergie gedeckt. Neben Einsparungen bei Kosten und Emissionen trägt die Anlage durch Verschattung auch zur Temperaturregulierung in den Produktionshallen bei.



Für nächstes Jahr plant Jaguar Land Rover außerdem in Halewood die größten Solar‑Carports in England. Mit über zehn Megawatt Leistung versorgen sie nicht nur das Werk, sondern ermöglichen auch das Laden von Elektrofahrzeugen für Mitarbeiter und Besucher. (aum)



