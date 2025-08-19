350 Ladepunkte für den Einzelhandel

Eon und die Retail Match GmbH, Verwalter von deutschlandweit über 150 Handelsimmobilien, wollen gemeinsam das Netz öffentlich zugänglicher Ladestationen für Elektroautos ausbauen. An Einzelhandelsstandorten im ganzen Land sollen auf Parkplätzen knapp 350 Ladepunkte installiert werden. Dort können Kunden ihr Fahrzeug während des Einkaufs an das Stromnetz anschließen. Weitere rund 150 Ladepunkte könnten zusätzlich entstehen.

Eon übernimmt Planung, Installation, Betrieb und Abrechnung. Betrieben werden die Ladepunkte zu 100 Prozent mit Ökostrom. Eine aktuelle Umfrage des Energieversorgers zeigt, dass 61 Prozent der E-Autofahrer heutzutage erwarten, an Lebensmittelgeschäften eine Lademöglichkeit vorzufinden. (aum)

